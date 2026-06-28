Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Έρχονται τα πρώτα 40άρια

Η πρόγνωση του καιρού για την επόμενη εβδομάδα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Ελλάδα, με τιμές 36-38°C και πιθανές κορυφές έως 40°C σε ορισμένες περιοχές.
  • Η κατάσταση δεν συγκρίνεται με τον ακραίο καύσωνα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.
  • Στα ανατολικά και νότια, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 32-34°C λόγω του μελτεμιού.
  • Ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, με ριπές έως 110 χλμ/ώρα, αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.
  • Η πρόγνωση περιλαμβάνει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές σε ορεινές περιοχές.

Με υψηλές, αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός τη νέα εβδομάδα στη χώρα μας, χωρίς να αναμένεται το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. 

Συναγερμός για τους καύσωνες: Τα στοιχεία για την Ευρώπη που σοκάρουν

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν κατά τόπους τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, πρόκειται για τιμές που θεωρούνται φυσιολογικές για την «καρδιά» του καλοκαιριού και δε συγκρίνονται με τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια, όπου το μελτέμι λειτουργεί σαν φυσικό «κλιματιστικό», οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν γύρω στους 32-34 βαθμούς. 

Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, χωρίς όμως να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα. 

Καιρός: Μας σώζουν τα μελτέμια - Λειτουργούν σαν φυσικό «κλιματιστικό» 

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στο Αιγαίο, συγκρατώντας τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. 

Οι μεγαλύτερες εντάσεις καταγράφονται στις Κυκλάδες, την Εύβοια, την Κάρυστο, την Άνδρο και την Τήνο, όπου οι ριπές ξεπέρασαν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. 

Στη δυτική Ελλάδα, αντίθετα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες (λίβας), ανεβάζοντας τη θερμοκρασία. 

Ωστόσο, παρά τη μικρή ανάσα από τις θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 28/6

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρ ατοπικά 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματαθα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θααναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ήπειρο, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά της Θεσσαλίας.
  • Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
     
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