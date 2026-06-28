Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου. Eπίσης, σήμερα τιμάται η Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου.

Ο Όσιος Γερμανός ο Ρώσος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 28 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Γερμανός. Ο άγιος τιμάται μαζί με τους Οσίους Σέργιο και Γερμανό, τους θαυματουργούς της Μονής Βαλάαμ (Valaam) στη Ρωσία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ανάργυρος*
  • Ανάργυρη, Αναργυρούλα *
  • Γερμανός

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:05 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 13.3 ημερών

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