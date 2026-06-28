Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου. Eπίσης, σήμερα τιμάται η Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου.
Ο Όσιος Γερμανός ο Ρώσος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 28 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Γερμανός. Ο άγιος τιμάται μαζί με τους Οσίους Σέργιο και Γερμανό, τους θαυματουργούς της Μονής Βαλάαμ (Valaam) στη Ρωσία.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Ανάργυρος*
- Ανάργυρη, Αναργυρούλα *
- Γερμανός
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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