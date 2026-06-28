Storyville Ragtimers: Α tribute to Louis Armstrong στον Κήπο του Μεγάρου

Ένας κόσμος υπέροχος - και ο Satchmo το ήξερε καλύτερα από όλους

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Α tribute to Louis Armstrong στον Κήπο του Μεγάρου
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Οι Storyville Ragtimers έρχονται στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 21:00 για ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος: τον Louis Armstrong [Λούις Άρμστρονγκ] Με τίτλο «What a Wonderful World», δανεισμένο από το πιο αγαπημένο του τραγούδι, το πρόγραμμα αποτελεί μια ιστορική αναδρομή από τις απαρχές ως την κορύφωση μιας τεράστιας καριέρας που άλλαξε για πάντα τη μουσική ιστορία.

satchmo

Ο Louis Armstrong δεν γεννήθηκε απλώς την ίδια εποχή με τη Jazz -τη διαμόρφωσε, τη μεγάλωσε και τη μετέτρεψε από μια τοπική, λαϊκή μουσική της Νέας Ορλεάνης σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπέρασε κάθε σύνορο, κάθε εποχή, κάθε γλώσσα. Με τη θρυλική κορνέτα του, τη βραχνή, βελούδινη φωνή του και ένα χαμόγελο που έγινε σύμβολο, ο «Satchmo» [Σάτσμο] έδειξε στον κόσμο ότι η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα τέχνη υψηλής στάθμης και χαρά της καθημερινής ζωής. Από τα πρώιμα χρόνια στις jazz band της Νέας Ορλεάνης και τα θρυλικά Hot Five και Hot Seven recordings της δεκαετίας του '20, ως τα διεθνή αριστουργήματα που έκαναν τον κόσμο να σταματά και να ακούει - η διαδρομή του Armstrong είναι η ίδια η διαδρομή της jazz.

Οι Storyville Ragtimers είναι το σχήμα που ξέρει πολύ καλά πώς να ζωντανέψει αυτή τη μουσική - όχι σαν μουσειακό έκθεμα, αλλά σαν ζωντανό, αναπνέον γεγονός. Με σεβασμό στην παράδοση και αυθεντική αγάπη για τον ήχο της εποχής, φέρνουν στον Κήπο του Μεγάρου τη ζεστασιά, τον ρυθμό και τη χαρά που χαρακτήριζαν τις μεγάλες νύχτες της Νέας Ορλεάνης, σε μια βραδιά που θα αποδείξει, για ακόμα μια φορά, ότι ο κόσμος είναι όντως υπέροχος, όταν τον συνοδεύει η μουσική.

Μια βραδιά για όλους: για εκείνους που αγαπούν τη jazz εδώ και χρόνια και για εκείνους που θα τη γνωρίσουν απόψε για πρώτη φορά.

Συντελεστές

THE STORYVILLE RAGTIMERS

Γιάννης Καραγιαννάκης • κορνέτα
Κωστής Βαζούρας • σαξόφωνα, κλαρινέτο
Γιάννης Αρβανιτάκης • τρομπόνι
Μελέτης Πόγκας • κιθάρα, μπάντζο, φωνή
Βασίλης Τζαβάρας • κιθάρα, πιάνο, φωνή
Μάνος Λούτας • κοντραμπάσο
Θοδωρής Χριστοδούλου • τύμπανα

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Mellow Productions

Βρείτε πληροφορίες για τη συναυλία, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/the-storyville-ragtimers-a-tribute-to-louis-armstrong-what-a-wonderful-world/ 

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκδήλωσης

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια
210 72 82 333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr   
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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