Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Peugeot 308 Hybrid 145 ίπποι       

Οι Γάλλοι σχεδιαστές για μια ακόμη φορά «ζωγράφισαν» στο νέο Peugoet 308. Οι σχεδιαστικές πινελιές έδωσαν περισσότερο δυναμισμό στο πανέμορφο αμάξωμα του, κάνοντας τους Ιταλούς που φημίζονται για τα όμορφα αυτοκίνητα τους να «κοκκινίσουν» από την ζήλια τους Από όποια πλευρά και αν το κοιτάξεις εντυπωσιάζεσαι.

Ειδικά στο μπροστινό μέρος τα νέα στενά φωτιστικά σώματα ενσωματώνουν τις φωτιστικές «νυχιές» της Peugeot, τεχνολογίας Matrix LED. Η νέα φωτιζόμενη μάσκα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ξεχωριστή προσωπικότητα του μοντέλου. Το έμβλημα, που φωτίζεται για πρώτη φορά, δεσπόζει στο εμπρός μέρος με τις κάθετες φωτιζόμενες νυχιές να επαναβεβαιώνουν δυναμικά την ταυτότητα της μάρκας.

Το ραντάρ εγγύτητας, το οποίο είναι διακριτικά ενσωματωμένο πίσω από το έμβλημα, παραμένει αόρατο διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Νέος είναι και ο προφυλακτήρας ο οποίος διαθέτει μεγάλες εισαγωγές αέρα. Αυτή η εμφάνιση μπροστά κάνει τους οδηγούς που προπορεύονται να σε αφήνουν να προσπεράσεις για να δεις και το υπόλοιπο μυώδες αμάξωμα.

Και δεν θα απογοητευτούν καθώς στο πλάι οι καμπύλες είναι μεν πιο διακριτικές σε σχέση με το υπόλοιπο αμάξωμα ενώ και οι ζάντες είναι νέας σχεδίασης.Το όλο σύνολο όμως από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις διαθέτει δυναμική και σύγχρονη εμφάνιση.

Στο πίσω μέρος, την παράσταση «κλέβουν» τα στενόμακρα φωτιστικά σώματα τα οποία ενώνονται με μια μαύρη μπάρα , οι έντονες καμπύλες στην πόρτα του χώρου αποσκευών ενώ οι ψευτομπούκες της εξάτμισης είναι πλέον μαύρες. Στην παλέτα χρωμάτων δεν χρεώνεται το Blue Lagoa ενώ υπάρχουν δύο επιλογές σε γκρι, το Gris Artense και το Selenium. Ακόμη υπάρχουν το λευκό Okenite, μαύρο Perla Nera και το κόκκινο Elixir.

Η εντυπωσιακή σχεδίαση συνεχίζεται και στο εσωτερικό όπου επικρατεί και η υψηλή ποιότητα κατασκευής. Από την ανατομική θέση οδήγησης αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο όπου κυριαρχεί η τεχνολογία και η προσήλωση των σχεδιαστών στο να κάνει την ζωή σου πιο εύκολη. Βασικό στοιχείο της οδηγικής απόλαυσης αποτελεί το διάσημο PEUGEOT i-Cockpit και μάλιστα στην πιο εκλεπτυσμένη μορφή του .

Πίσω από το μικρό αλλά πολυ-λειτουργικό τιμόνι υπάρχει ο τρισδιάστατος πίνακας οργάνων 10 ιντσών, ο οποίος θεωρείται μοναδικός στην κατηγορία του. Με πολλές παραμετροποιήσεις σου δίνει εξαιρετική πληροφόρηση. Τα πάντα είναι φυσικά τοποθετημένα μπροστά από τα μάτια και τα χέρια του οδηγού, συμπεριλαμβανομένων των χειριστηρίων που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του ταμπλό, το οποίο ήταν ελαφρά προσανατολισμένο προς στην θέση του οδηγού.

Τα πέντε i-Toggles είναι ενσωματωμένα σε μια κομψή μαύρη λωρίδα κάτω από την κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών. Μέσω αυτών έχεις άμεση πρόσβαση, χωρίς να καταφύγεις απαραίτητα στην κεντρική οθόνη αφής. Υπάρχουν ρυθμίσεις σε ορισμένες λειτουργίες όπως είναι ο κλιματισμός, οι τηλεφωνικές επαφές ,ο ραδιοφωνικός σταθμός, η πλοήγηση στο σπίτι κ.α.

Η κεντρική οθόνη αφής φιλοξενεί όλες τις λειτουργίες άνεσης και ασφαλείας, της κάμερας οπισθοπορείας θέασης 360 Vision με τέσσερις κάμερες HD .Το σύστημα infotainment PEUGEOT i-Connect, προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα μέσω της λειτουργίας ασύρματου mirroring (Apple CarPlay και Android Auto). Η εφαρμογή My PEUGEOT για smartphone σου επιτρέπει να παραμένεις συνεχώς συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο και να έχεις πρόσβαση σε πολλές απομακρυσμένες λειτουργίες. μέχρι και τον εντοπισμό του αυτοκινήτου.

Με το πακέτο συνδεδεμένων υπηρεσιών PEUGEOT CONNECT ONE έχεις διαθέσιμη ειδοποίηση για την κατάσταση του οχήματος και την συντήρησή του, η οποία αποστέλλεται στο smartphone σου μέσω της εφαρμογής MyPeugeot, e-Coaching, με συμβουλές οι οποίες εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου για βελτιστοποίηση της οδήγησης σε 100% ηλεκτρική λειτουργία, e-ROUTES για προγραμματισμό ταξιδιών, κ.α.

Το σύστημα PEUGEOT i-Connect Advanced, διαθέτει υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη πλοήγηση TomTom. Επίσης προσφέρεται το πακέτο συνδεδεμένων υπηρεσιών PEUGEOT CONNECT PLUS το οποίο ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT,συνδεδεμένη με τον φωνητικό βοηθό της PEUGEOT. Μέσω και της οθόνης γίνεται και ο χειρισμός του των λειτουργιών του αυτόματου κλιματισμού.

Πλούσια είναι και τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού. Μιλάμε για το Drive Assist Plus Pack & 360 Vision που δίνει ημι-αυτόνομη οδήγησης με προσαρμοζόμενο cruise control, παρακολούθηση και διατήρηση λωρίδας και stop&go.

Πολύ πρακτικό είναι το ξεχωριστό πλήκτρο για τα συστήματα ασφαλείας. Αν το πατήσεις περίπου για τρια δευτερόλεπτα απενεργοποιείς κάποιες παρεμβάσεις όπως είναι η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και η προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας.

Όσον αφορά τους χώρους επιβατών αυτοί χαρακτηρίζονται άνετοι για πέντε άτομα. Μάλιστα η ανοιγόμενη ηλιοροφή με το ξεχωριστό σκιάδιο ανεβάζει ακόμη περισσότερο το αίσθημα της ευρυχωρίας.

Τα καθίσματα να φέρουν την πιστοποίηση AGR .Είναι μια διάκριση που απονέμεται από ανεξάρτητη ένωση ιατρών και επαγγελματιών υγείας για τις εργονομικές τους ιδιότητες. Από ότι καταλαβαίνουμε και διαπιστώσαμε κιόλας μετά από πολύωρα ταξίδια όλοι κατέβηκαν από το αυτοκίνητο ξεκούραστοι και χαλαροί. Στις κορυφαίες εκδόσεις όπως αυτή που οδηγούσαμε υπήρχαν επενδύσεις Alcantara.

Το πορτ-μπαγκάζ έχει τετραγωνισμένο σχήμα, ενώ κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες , όπως το εσωτερικό φως, το διχτάκι και τα πιαστράκια για τα ψώνια σου κάνουν την ζωή πιο εύκολη. Το πορτμπαγκάζ έχει διαθέσιμα 412 λίτρα τιμή η οποία εκτοξεύεται στα 1323 λίτρα, με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Διαστάσεις μήκος 4367Χ πλάτος 1852 Χ ύψος 1444 μ. με το μεταξόνιο στα 2675 μέτρα.

Το ανανεωμένο 308 παραμένει σταθερό στην πλατφόρμα EMP2. Στην «καρδιά» του Peugeot 308 Ηybrid συναντάμε τον γνωστό τρικύλινδρο 1,2 λτ. PureTech βενζινοκινητήρα με σημαντικές βελτιώσεις και με καδένα,επιλογές που τον έκαναν ακόμη πιο αξιόπιστο. Συνεργάζεται με έναν ηλεκτρικό κινητήρα απόδοσης 29 ίππων και 55 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται με ρεύμα από μπαταρία 0,83 kWh. Η συνδυαστική απόδοση είναι 145 ίπποι στις 5500 σ.α.λ. Για την μεταφορά της ισχύος στους μπροστινούς τροχούς φροντίζει το 6τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, e-DCS6 μέσα στο οποίο βρίσκεται και το ηλεκτρικό μοτέρ. Μάλιστα για μεγαλύτερη συμμετοχή μπορείτε να καταφύγετε στα διακριτικά paddlies που βρίκσονται πίσω από το τιμόνι.

Ο ηλεκτροκινητήρας υποβοηθά τον βενζινοκινητήρα στις επιταχύνσεις δίνοντας πιο ζωηρό χαρακτήρα. Η επιτάχυνση από τα 0- 100 χλμ./ώρα έρχεται σε 8,3 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να είναι στα 210 χλμ./ώρα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης σε συνθήκες χαμηλού φορτίου γεγονός που σου επιτρέπει να κινηθείς μέσα στην πόλη με τον ηλεκτροκινητήρα.

Συνεπώς με το αποδοτικότατο ήπια υβριδικό σύστημα μειώνεις αισθητά την μέση κατανάλωση καυσίμου στα 5 - 5,6 λίτρα/100 χλμ. Εκπομπές CO2: 111 γραμ.CO2 /χλμ.

Προσανατολισμένο στην άνεση των επιβατών είναι το ανανεωμένο Peugeot 308 Hybrid αν και σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Μέσα στην πόλη οι ελιγμοί γίνονται εύκολοι στην επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης .χ'αρη στο ελαρύ τιμόνι οδη΄γησης το οποίοπ ακόμη και σε αυτή την επιλογή δίνει πολύ ακλή πληροφόρηση.

Στο σπορ πρόγραμμα οδήγησης οι αναρτήσεις με γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, γίνονται πιο σκληρές το σύστημα διεύθυνσης αποκτά μεγαλύτερο βάρος και σε συνδυασμό με τα τις 18αρες ζάντες αλουμινίου με τα ελαστικά 225/45 όταν ανεβάσεις ρυθμούς το αμάξωμα παρουσιάζει μειωμένες κλίσεις στις στροφές.

Όπως αναφέραμε επειδή είναι κυρίως προσανατολισμένη η ανάρτηση στην άνεση των επιβατών όταν βγεις στον αυτοκινητόδρομο το Peugeot 308 Hybrid ταξιδεύει με υποδειγματική σταθερότητα με σχεδόν μηδενικούς θορύβους στην καμπίνα. Η λέξη άνεση και ασφάλεια που χαρακτηρίζει τα Γαλλικά μοντέλα εδώ επιβεβαιώνεται και με το παραπάνω.

Όταν πιέσαμε το 308 στην έκδοση GT της δοκιμής μας παρουσίασε ουδέτερη συμπεριφορά και μικρές κλίσεις αμαξώματος, γεγονός που μας ώθησε να ανεβάσουμε ρυθμούς ακόμη και σε κλειστές καμπές του δρόμου.

Σημαντική λειτουργία μέσα στην πόλη προσφέρει το σύστημα πέδησης τριών επιπέδων με ανάκτηση ενέργειας που κάνουν το φρενάρισμα πιο προοδευτικό.Το σύστημα πέδησης συμπληρώνει τον ασφαλή οδηγικό του χαρακτήρα, ακινητοποιώντας το Peugeot 308 Hybrid από τα 100 χλμ./ώρα σε 36,8 μέτρα.

Οι Γάλλοι έκαναν το πολύ καλό ...καλύτερο. Μετά τις αισθητικές αλλαγές εντός και εκτός και τις υπόλοιπες αναβαθμίσεις,τόνισαν τον premium χαρακτήρα του. Η ποιότητα κατασκευής είναι σε υψηλά επίπεδα, ο εξοπλισμός πλούσιος, με την τεχνολογία να είναι εμφανέστατη στον τρισδιάστατο πίνακα οργάνων και την οθόνη αφής Φυσικά σε πρωταγωνιστικό ρόλο είναι και η παροιμιώδης άνεση στην οδική συμπεριφoρά. Για να αποκτήσετε όλα αυτά χρειάζεστε από 25.900 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ