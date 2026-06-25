Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Ισπανικά

Ολοκληρώθηκε σήμερα 25/6 η διαδικασία εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελληνίων 2026, με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στο μάθημα των Ισπανικών.

Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις.

Τα θέματα στο μάθημα των Ισπανικών

Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα των Ισπανικών

Να σημειωθεί, ότι έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Πανελλήνιες 2026: Σήμερα οι βαθμολογίες

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), στις 13:00 το μεσημέρι.

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.