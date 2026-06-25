Pirelli: Η Fomula 1 και το τριήμερο στο Spielberg

Η Formula 1 κατευθύνεται στην έδρα της Red Bull αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι ομάδες αναμετρώνται στο Αυστριακό Grand Prix στην πίστα Red Bull Ring, μια διαδρομή 4.326 μέτρων με μόλις δέκα στροφές. Η αυστριακή πίστα είναι γρήγορη, χαρακτηρίζεται από υψομετρικές διαφορές και έντονο φρενάρισμα, και βρίσκεται 660 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για μια σχεδίαση τύπου «stop and go», όπου οι φάσεις φρεναρίσματος και επιτάχυνσης διαδέχονται η μία την άλλη σε γρήγορη ακολουθία. Στο Spielberg, η Pirelli θα φέρει τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4 και C5.

Η φθορά δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην Αυστρία, όπου η καταπόνηση είναι κυρίως θερμικής προέλευσης. Η άσφαλτος είναι αρκετών ετών και επομένως παρουσιάζει υψηλά επίπεδα μικρό – και μακρό – τραχύτητας, γεγονός που από μόνο του παράγει θερμότητα στα ελαστικά. Η πρόσφυση είναι καλή χάρη στο καουτσούκ που στρώνεται από τις πολυάριθμες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού που φιλοξενεί η πίστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και βελτιώνεται κατά τη διάρκεια του τριημέρου, καθώς η πίστα εξελίσσεται σημαντικά και ενισχύει την απόδοση των μονοθεσίων.

Οι ζώνες επιτάχυνσης επιβαρύνουν επίσης τα πίσω ελαστικά, τα οποία είναι πιο επιρρεπή σε καταπόνηση. Ωστόσο, οι οδηγοί θα πρέπει να προσέξουν τον μπροστινό άξονα στα κατηφορικά φρεναρίσματα. Το Red Bull Ring έχει υψομετρική διαφορά 63 μέτρων, γεγονός που το καθιστά τη δεύτερη πίστα σε διακύμανση υψομέτρου. Η νέα υβριδική μηχανή θα μπορούσε να αποδώσει αρκετή ισχύ ώστε να προκαλέσει μπλοκάρισμα ακριβώς σε αυτές τις φάσεις του κατηφορικού φρεναρίσματος. Ένας άλλος βασικός παράγοντας σχετίζεται με το υψόμετρο της πίστας. Σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, ο πιο αραιός αέρας έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη κάθετη δύναμη στα μονοθέσια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ολίσθηση των ελαστικών.

Πέρυσι, οι περισσότερες ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δύο pit stop και χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις επιλεγμένες γόμες κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Με τη μεγαλύτερη σταθερότητα των σημερινών ελαστικών, θα μπορούσε να αναμένεται μια εντονότερη τάση προς τη στρατηγική του ενός pit stop. Οι θερμοκρασίες θα αποτελέσουν επίσης παράγοντα. Στα τέλη Ιουνίου θα μπορούσαν να είναι υψηλές, πλησιάζοντας τα επίπεδα της Βαρκελώνης. Ωστόσο, η πίστα βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή της Στυρίας και τα γύρω δάση μπορούν μερικές φορές να δημιουργήσουν συνθήκες για ξαφνικές αλλαγές του καιρού.



