Μπάνιο το πρωί ή το βράδυ; Οι ειδικοί δίνουν την απάντηση

Υπάρχει η σωστή επιλογή ή είναι όλα θέμα συνήθειας;

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Ο τρόπος που κάνεις μπάνιο είναι εξίσου σημαντικός με την ώρα που το κάνεις

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Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πότε είναι η ιδανική ώρα να κάνουμε μπάνιο. Το βράδυ, αμέσως πριν ξαπλώσουμε ή με το που ξυπνήσουμε το πρωί, πριν φύγουμε για τη δουλειά; Ή μήπως και πρωί και βράδυ, ειδικά την περίοδο του καύσωνα;

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Οι απαντήσεις ποικίλλουν και καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που έχει μάθει και ξέρει ή το προσαρμόζει στην καθημερινότητά του, ανάλογα με τις συνήθειες και τις ανάγκες του. Οι fans είναι μοιρασμένοι και όλοι έχουμε φίλους που δεν ξαπλώνουν στο κρεβάτι τους αν δεν έχουν κάνει μπάνιο, όπως και φίλους που προτιμούν να ξεκινούν τη μέρα τους στην ντουζιέρα, κάτω από το νερό.

bath

Οι ειδικοί συμφωνούν σίγουρα σε ένα πράγμα. Στο ότι πρέπει να κάνουμε ντους καθημερινά. Η ώρα είναι συνήθως θέμα προτίμησης. «Όσοι επιλέγουν το πρωινό μπάνιο, τους βοηθά να ξυπνούν πιο εύκολα ενώ όσοι ιδρώνουν εύκολα κατά τη διάρκεια του ύπνου, αφαιρούν έτσι βακτήρια και νεκρά κύτταρα. Αντίστοιχα, το μπάνιο το βράδυ αφαιρεί τη βρομιά, τον ιδρώτα και το αντηλιακό που βάζουμε συνήθως στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά, υπάρχουν εκείνοι που κάνουν μπάνιο δύο φορές την ημέρα, άρα εκεί δεν υπάρχει δίλημμα.

Υπάρχει τελικά απόλυτη απάντηση από τους ειδικούς; Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι το βραδινό μπάνιο είναι η καλύτερη επιλογή. Καταρχάς, αν είσαι έξω όλη τη μέρα, φέρνεις στο σπίτι αμέτρητα μικρόβια, βακτήρια και ιδρώτα, ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άρα είναι σημαντικό να απαλλαχθείς από αυτά πριν ξαπλώσεις. Επίσης, αν αλλάζεις σεντόνια μία φορά την εβδομάδα (όπως πρέπει δηλαδή), σκέψου ότι μεταφέρει και εκεί όπου ακούμπησες μέσα στη μέρα. Επιπλέον, ένα ζεστό μπάνιο σε ηρεμεί, χαλαρώνει τους μύες σου και σε βοηθά να κοιμηθείς πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

bath

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή σου. Αν, για παράδειγμα, αθλείσαι συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, το φυσιολογικό είναι να κάνεις μπάνιο αμέσως μετά. Αν πάλι έχεις κάποιο δερματικό πρόβλημα και το βράδυ είναι σε έξαρση, ίσως η καλύτερη ώρα για μπάνιο να είναι το πρωί, με το που σηκώνεσαι.

Μικρά tips για σωστό μπάνιο

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Ο τρόπος που κάνεις μπάνιο αποδεικνύεται τελικά πιο σημαντικός από την ώρα που το κάνεις. Οι ειδικοί μάς συστήνουν να μην το παρακάνουμε με τη διάρκεια και να μην ξεπερνάμε τα 10 λεπτά. Να προτιμάμε άοσμα προϊόντα που μειώνουν την πιθανότητα αλλεργιών και δερματικών ενοχλήσεων και να φροντίζουμε να έχουμε πάντα χλιαρή θερμοκρασία, και όχι πολύ ζεστή.

Μετά το μπάνιο, καλό είναι να μην τριβόμαστε με την πετσέτα για να στεγνώσουμε αλλά να το κάνουμε με απαλές, ταμποναριστές κινήσεις. Αν έχουμε ξηρή επιδερμίδα και θέλουμε να είναι ενυδατωμένη, αφήνουμε λίγη υγρασία και βάζουμε γαλάκτωμα ή λάδι σώματος για να απορροφηθεί σωστά. Ιδανικά, το κάνουμε μέχρι δύο λεπτά μετά το μπάνιο μας.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου

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