Γιώργος Παπακώστας: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Παπακώστας αποχώρησε από την τηλεόραση για δύο χρόνια και επικεντρώνεται στην εστίαση.
  • Η συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη ήταν άψογη, αλλά δεν του άρεσε ο ρόλος του στην τηλεόραση.
  • Αναφέρει ότι οι παγκόσμιοι σταρ δεν έχουν παραξενιές, αντίθετα με κάποιους στην Ελλάδα.
  • Προέρχεται από μια δεμένη οικογένεια και θεωρεί τον πατέρα του πρότυπο αντοχής και επιτυχίας.
  • Ο Παπακώστας σχεδιάζει τον γάμο του με τη Φωτεινή και θέλει να απολαύσει την ημέρα χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο Γιώργος Παπακώστας μίλησε στο Breakfast@star για την αποχή του από την τηλεόραση, για τα νέα επιχειρηματικά του βήματα στο χώρο της εστίασης, για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, τον επικείμενο γάμο του, καθώς και για το οικογενειακό του περιβάλλον.

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Γιώργος Παπακώστας: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο»

Όπως είπε αρχικά: «Έχω φύγει από την τηλεόραση δύο χρόνια και τρέχω πιο πολύ από ποτέ. Ο λόγος που στην τηλεόραση εμφανιζόμουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι λόγω του ότι είχα πολύ βαρύ πρόγραμμα λόγω των μαγαζιών μου». Επίσης, τόνισε ότι λατρεύει την Ελένη Μενεγάκη και η συνεργασία που είχε μαζί της ήταν άψογη, ενώ πρόσθεσε ότι ενώ του αρέσει πολύ η τηλεόραση, δεν του άρεσε ο δικός του ρόλος σε αυτή.

Γιώργος Παπακώστας: Όσα είπε ο σεφ για τη συνεργασία του με τη Μενεγάκη

Σε ερώτηση για το εάν στα χρόνια που μαγειρεύει για παγκόσμιους σταρ έχει συναντήσει κάποια παραξενιά, ο Γιώργος Παπακώστας απάντησε χαρακτηριστικά ότι: «Οι παγκόσμιοι σταρ του εξωτερικού δεν έχουν καμία παραξενιά. Αυτά, δυστυχώς τα συναντάμε στην Ελλάδα, από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι σταρ».

Γιώργος Παπακώστας: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο»

Ενώ μία από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που ανέφερε ο γνωστός σεφ ήταν: «Μια περίοδο έμενε στο ξενοδοχείο που δούλευα στο Σόχο η Μπιγιονσέ και κάθε φορά που έκανε περιοδεία έκανε ένα ειδικό detox με μία spicy λεμονάδα και δεν έτρωγε τίποτε άλλο».

Όσον αφορά στην κρίση, η οποία έπληξε και τον τομέα της εστίασης, ο Γιώργος Παπακώστας αναφέρθηκε στο οικογενειακό του περιβάλλον, λέγοντας ότι: «Ήμουν πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο και με έναν μπαμπά, ο οποίος πέρασε πολλές κακουχίες στη ζωή του και μας μεγάλωσε θεωρώ πάρα πολύ σωστά, χωρίς να ζητάμε. Αυτός ο άνθρωπος και πατέρας μου να μην ήταν, είναι φοβερό role model. Να έχεις χάσει τα πάντα, να έχεις μία οικογένεια που να πρέπει να ταΐσεις, να μην έχεις χρήματα να κηδέψεις τον μπαμπά σου και να καταφέρνεις να ανοίγεις μαγαζί... Δηλαδή, respect».

Γιώργος Παπακώστας: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο» 

Όσον αφορά στα προσωπικά του και τον επικείμενο γάμο του με τη σύντροφό του, Φωτεινή, ο γνωστός σεφ σχολίασε ότι δεν του αρέσουν οι ταμπέλες: «Δε θέλω να κουβεντιάζω τα προσωπικά μου, πλέον. Με ενοχλεί λίγο να ασχολούνται μαζί μου επειδή είμαι ο γκόμενος της τάδε ή ο γόνος επιχειρηματία ή ο μάγειρας της Ελένης Μενεγάκη». 

Γιώργος Παπακώστας: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο»

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Εάν δεν είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να παντρευτώ αυτό το κορίτσι, δε θα είχα κάνει πρόταση γάμου. Θέλω οι συνθήκες να είναι όσο πιο ιδανικές γίνεται. Δηλαδή, θέλω όταν παντρευτώ να έχω το χρόνο να το απολαύσω. Όχι να παντρευτούμε και την επόμενη μέρα να πάω πάλι για δουλειά. Θέλω να της πω: "Αγάπη μου παντρευτήκαμε, πάμε τώρα ένα μήνα να λείψουμε και οι δύο"».

Γιώργος Παπακώστας: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο»

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