Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν αύριο οι βαθμολογίες

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.06.26 , 16:52 Πολεμικό Ναυτικό στους νέους: «Χάραξε πορεία για το μέλλον»
24.06.26 , 16:47 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», λέει 26χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της
24.06.26 , 16:42 MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου
24.06.26 , 16:25 SUZUKI Drive ‘N Smile Summer Edition: Είναι δωρεάν
24.06.26 , 16:00 Nonnamaxxing: Το μυστικό μακροζωίας των γιαγιάδων της Ιταλίας
24.06.26 , 15:57 Κωνσταντάρας: Είναι μυθεύματα τα ρεπορτάζ για καθημερινή εκπομπή
24.06.26 , 15:55 Το Ομοίωμα Του Αγίου Παϊσίου Στο Ναύπλιο
24.06.26 , 15:55 Ιωάννα Τούνη: Φτιάχνει βαλίτσες για Μπαλί - Χάος στο δωμάτιό της
24.06.26 , 15:41 Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
24.06.26 , 15:35 Voice for Sales: Πάνω από 500 μέλη στη νέα επαγγελματική κοινότητα
24.06.26 , 15:32 Ολλανδία: Πρώτη ευθανασία παιδιού κάτω των 12 ετών
24.06.26 , 15:28 «Μου κατέστρεψαν τη ζωή» – Η αδελφή του 17χρονου Άγγελου σπάει τη σιωπή της
24.06.26 , 15:20 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
24.06.26 , 15:14 Άννα Βίσση: Το ραντεβού στο Λονδίνο και η εντυπωσιακή συναυλία στο ΟΑΚΑ
24.06.26 , 15:03 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
Μυτιλήνη: Κατέρρευσε ο οργανισμός της - «Μου είπε ότι πονούσε στα ράμματα»
Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το εντυπωσιακό πάρτι που διοργάνωσαν στις κόρες τους
MasterChef: Η σειρά του Πάνου στον μεγάλο τελικό!
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων θα ανακοινωθούν αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στις 13:00.
  • Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, περιλαμβάνοντας μόνο τον κωδικό υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr.
  • Θα λάβουν επίσης τη βαθμολογία τους μέσω SMS, αν έχουν υποβάλει αίτηση.
  • Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τα αποτελέσματα στα ειδικά μαθήματα και την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.

Στις 13:00 το μεσημέρι αύριο, Πέμπτη 25/6, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι καταστάσεις των Πανελληνίων που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Μηχανογραφικό 2026: Οδηγίες προετοιμασίας για τη σωστή συμπλήρωση

Πανελλήνιες: Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΓΕΛ
 |
ΕΠΑΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top