Φωτιά Τώρα Στον Κουβαρά Αττικής

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στον Κουβαρά Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε κοντά στο της περιοχής.
Στο σημείο επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων.
Άμεσα οριοθετήθηκε #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στον Κουβαρά Αττικής. Επιχειρούν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026
Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντές.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.