Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Η Πυροσβεστική την οριοθέτησε άμεσα

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 25.06.26, 10:49
Φωτιά Τώρα Στον Κουβαρά Αττικής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο κοντά στην περιοχή.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων.
  • Εθελοντές συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε κοντά στο της περιοχής.

Στο σημείο επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων.

 

 

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και εθελοντές.

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