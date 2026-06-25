Μεγάλες διαστάσεις τείνει να προσλάβει η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα απόγευμα στον Ορχομενό Βοιωτίας σε αγροτοδασική έκταση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για την τρίτη φωτιά στην περιοχή μέσα σε τρεις ημέρες!

Στην #πυρκαγιά της Βοιωτίας, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 62 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά 7 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Η φωτιά καίει μεν χαμηλή βλάστηση κοντά στο Ανθοχώρι Βοιωτίας αλλά έχει αποκτήσει μεγάλη «δυναμική». Για τον ίδιο λόγο ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις κατάσβεσης και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του.

Την κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

