Ορχομενός Βοιωτίας: Μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

Η τρίτη φωτιά στην περιοχή μέσα σε τρεις ημέρες

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Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Η εξέλιξη της φωτιάς στον Ορχομενό Βοιωτίας (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στον Ορχομενό Βοιωτίας σε αγροτοδασική έκταση.
  • Είναι η τρίτη φωτιά στην περιοχή μέσα σε τρεις ημέρες.
  • Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στο Ανθοχώρι και έχει μεγάλη δυναμική.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, 17 οχήματα και 7 αεροσκάφη.
  • Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μεγάλες διαστάσεις τείνει να προσλάβει η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα απόγευμα στον Ορχομενό Βοιωτίας σε αγροτοδασική έκταση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για την τρίτη φωτιά στην περιοχή μέσα σε τρεις ημέρες!   

Η φωτιά καίει μεν χαμηλή βλάστηση κοντά στο Ανθοχώρι Βοιωτίας αλλά έχει αποκτήσει μεγάλη «δυναμική».  Για τον ίδιο λόγο ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις κατάσβεσης και  αυτή τη στιγμή επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. 

Την κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 

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