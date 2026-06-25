Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης (βίντεο ΕΡΤ)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 25 Ιουνίου 2026, στις 15:00 το μεσημέρι, σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή Λοφούπολη Ηρακλείου Κρήτης, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού.

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηρακλειο Κρήτης



Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας..

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της ενώ την προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Πλέον στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 3η ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηρακλειο Κρήτης

Στις 15:33 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής λόγω των πυκνών καπνών της πυρκαγιάς.

Στο μήνυμα αναφέρεται συγκεκριμένα: «Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή #Αγίου Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου Κρήτης. Καπνός στη περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

