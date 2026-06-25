MasterChef Τελικός: Η ώρα της αλήθειας για Τάσο και Πάνο

Έφτασε η μεγάλη στιγμή απόψε στις 21.00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τελικός του MasterChef 10 διεξάγεται απόψε, 25 Ιουνίου, με φιναλίστ τους Τάσο Παυλίδη και Πάνο Τελάλη.
  • Οι τρεις κριτές Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος θα βαθμολογήσουν τις προσπάθειες των φιναλιστών.
  • Η πρώτη δοκιμασία είναι Δοκιμασία Αντιγραφής από το εστιατόριο «Cucina Hermanos Torres» στη Βαρκελώνη.
  • Οι φιναλίστ θα ετοιμάσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων με τη βοήθεια επιλεγμένων βοηθών.
  • Ο νικητής θα κερδίσει το τρόπαιο και χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ.

Η μεγάλη βραδιά του MasterChef 10 έφτασε! Απόψε, Πέμπτη 25 Ιουνίου, το επετειακό MasterChef 10 ολοκληρώνει τον κύκλο του με τον Μεγάλο Τελικό, όπου θα αναδειχθεί ο νέος MasterChef της Ελλάδας!

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται, μαζί με έναν κατάμεστο και ενθουσιώδη εξώστη, τους δύο φιναλίστ, Τάσο Παυλίδη και Πάνο Τελάλη! Από τους 28 υποψήφιους που ξεκίνησαν στον φετινό μαγειρικό μαραθώνιο του MasterChef 10, ο Τάσος και ο Πάνος ήταν εκείνοι που τόλμησαν, ξεχώρισαν για το ταλέντο τους και κατέκτησαν επάξια μια θέση στον Μεγάλο Τελικό! 

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MasterChef Τελικός: Η ώρα της αλήθειας για Τάσο και Πάνο
 
Στον φετινό διαγωνισμό για πρώτη φορά σχηματίστηκαν από την αρχή δύο μπριγάδες, η Κόκκινη και η Μπλε, χωρίς να γνωρίζουν αρχικά η μία την ύπαρξη της άλλης. Δυο διαφορετικοί μαγειρικοί κόσμοι συγκρούστηκαν σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, με την Κόκκινη μπριγάδα να επικρατεί τελικά στη «μητέρα των μαχών».

Ο τελικός ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη με μια απαιτητική Δοκιμασία Αντιγραφής, δια χειρός των chefs Σέρχιο και Χαβιέ Τόρες, στο βραβευμένο εστιατόριο με τρία αστέρια Michelin «Cucina Hermanos Torres». Οι chefs έκριναν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειες των δύο φιναλίστ. 

Στη 2η Δοκιμασία, οι φιναλίστ κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, έχοντας δίπλα τους βοηθούς, που επέλεξαν οι ίδιοι. Οι τρεις chef κριτές έκριναν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειές τους με καλεσμένους τους νικητές των προηγούμενων ετών του MasterChef.

Μια μοναδική διαδρομή για τον Τάσο Παυλίδη και τον Πάνο Τελάλη, τους δύο διαγωνιζόμενους που κατάφεραν να φτάσουν στον Μεγάλο Τελικό! Απόψε θα δώσουν την τελική μαγειρική τους μάχη για να κατακτήσουν τη νίκη στην κουζίνα του MasterChef 10, όπου πέρασαν αμέτρητες ώρες αντιμετωπίζοντας απαιτητικές ατομικές και ομαδικές προκλήσεις, ξεπερνώντας δυσκολίες και εξελίσσοντας συνεχώς τις μαγειρικές τους ικανότητες.

Το ταξίδι του MasterChef 10 ολοκληρώνεται απόψε και αυτή η ξεχωριστή βραδιά ανήκει στον Τάσο και στον Πάνο. Στο τέλος θα μάθουμε ποιος από τους δύο θα είναι ο 2ος φιναλίστ που θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ και ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής, ο νέος MasterChef της χώρας, που θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Μια ακόμη δοκιμασία απομένει και μια ακόμη καθοριστική βαθμολογία. Η 3η και τελευταία Δοκιμασία του Μεγάλου Τελικού είναι Δοκιμασία Αντιγραφής με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας, του Chef Paco Morales, ενός chef με το κύρος που αρμόζει στον τελικό του επετειακού MasterChef 10!  

Μεγάλος τελικός MasterChef 10 – Ποιος κερδίζει τα 100.000 ευρώ
 
Με καταγωγή από την Ανδαλουσία, ο Chef Paco Morales μεγάλωσε σε ένα γαστρονομικό περιβάλλον, χάρη στο εστιατόριο της οικογένειάς του. Το πάθος του για τη μαγειρική τον οδήγησε στα καλύτερα εστιατόρια της Ισπανίας, όπως το «El Bulli»  του Ferran Adrià και το «Mugaritz» του Andoni Luis Aduriz. Το 2016 εγκαινίασε το εμβληματικό εστιατόριο «Noor» στη γενέτειρά του Κόρδοβα, το οποίο κατέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το δεύτερο το 2019 και το τρίτο το 2023.  Ο Chef Paco Morales θεωρείται πρωτοπόρος επειδή συνδυάζει υψηλή γαστρονομία, ιστορική αφήγηση και πολιτιστική έρευνα, δημιουργώντας μια εμπειρία που πολλοί αποκαλούν «γαστροαρχαιολογία». 

Η μεγάλη στιγμή έφτασε!
Ο Τάσος ή ο Πάνος θα είναι ο μεγάλος νικητής του επετειακού MasterChef 10;

Ποιος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο και θα κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ;

MasterChef Τελικός: Η ώρα της αλήθειας για Τάσο και Πάνο

Λίγο μετά τις 23:30, σε ζωντανή μετάδοση από το λαμπερό πλατό του MasterChef 10, έρχεται η κορυφαία στιγμή, η ανακοίνωση του μεγάλου νικητή!  

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