MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!

LIVE τελικός MasterChef: Οι φιναλίστ «λύγισαν» όταν είδαν τους δικούς τους

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Στον αποψινό μεγάλο τελικό του MasterChef όπου τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν live, Πάνος και Τάσος  βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της διαδρομής τους, λίγες ώρες πριν τη στέψη του νικητή.

Σύμφωνα με αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, οι δύο φιναλίστ είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τα πιο κοντινά τους πρόσωπα, σε μια στιγμή που η ένταση του διαγωνισμού έδωσε τη θέση της στο συναίσθημα.

MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!

Για τον Πάνο, η είσοδος της συντρόφου του στο πλατό ήταν αρκετή για να τον λυγίσει: «Με τη μία που ανοίγει η πόρτα, πρώτη-πρώτη μπαίνει η κοπέλα μου… εντάξει, ρε φίλε, μου κόβουν τα πόδια».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Συνεχίζοντας, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Εκτός από το ότι είναι πανέμορφη… είναι τρομερό, δεν μπορώ να περιγράψω το τι γίνεται μέσα μου. Κρατιέμαι πάρα πολύ, γιατί άμα λίγο έτσι φύγει ένα δάκρυ, μετά τελείωσε, θα μας πάρει η μπάλα».

MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!

«Πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ. Τι, θα σπάσει η καρδιά μου τώρα, δεν ξέρω τι να πω», είπε με τη σειρά της η αδερφή του Τάσου.

MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!

Ωστόσο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του αποσπάσματος ήταν η συγκινητική παρέμβαση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα να κλαις γιατί θα κλάψω κι εγώ, σταμάτα».

MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, πρόσθεσε: «Είστε τυχεροί που έχετε έναν Τάσο στη ζωή σας. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ».

Η στιγμή αυτή προκάλεσε γέλια και συγκίνηση τόσο στους παίκτες όσο και στο πλατό, με το κλίμα να εναλλάσσεται συνεχώς ανάμεσα στην αγωνία και το συναίσθημα, λίγο πριν από τη μεγάλη live ανακοίνωση του νικητή.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε στις 21.00 στο Star για να μάθετε τον μεγάλο νικητή του επετειακού MasterChef.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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MASTERCHEF ΤΑΣΟΣ
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