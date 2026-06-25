Pittsburgh Youth Symphony Orchestra στον Κήπο του Μεγάρου στις 26 Ιουνίου

Με δωρεάν είσοδο για μία από τις κορυφαίες νεανικές ορχήστρες των ΗΠΑ

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STAR.GR
Εξοδος
Πρώτη Δημοσίευση: 26.06.26, 10:00
Pittsburgh Youth Symphony Orchestra Κήπος Μεγάρου
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Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 21:00 στον Κήπο του, μια από τις παλαιότερες και πιο διακεκριμένες νεανικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών, την Pittsburgh Youth Symphony Orchestra (PYSO), υπό τη μουσική διεύθυνση του Jacob Joyce.

Η PYSO συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης του Πίτσμπουργκ και αποτελεί εδώ και δεκαετίες πρότυπο ορχηστρικής εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής αρτιότητας. Αποστολή της είναι να καλλιεργεί την αριστεία μέσω της μουσικής, να εμπνέει νέους μουσικούς και να διευρύνει το ενδιαφέρον για την κλασική μουσική σε ένα ευρύ και πολυποίκιλο κοινό — νέους και μεγαλύτερους, αρχάριους και έμπειρους ακροατές.

pittsbourg orchestra

Μέσα από απαιτητικές περιοδείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, τα μέλη της PYSO έχουν αναδειχθεί σε εξέχοντες πολιτιστικούς πρεσβευτές της Πενσυλβάνια και των ΗΠΑ — νέοι μουσικοί που αποδεικνύουν ότι η αφοσίωση στη μουσική δεν έχει ηλικία.

Η Αθήνα είναι ένας από τους σταθμούς της φετινής τους ευρωπαϊκής περιοδείας.

Συντελεστές
Pittsburgh Youth Symphony Orchestra 
Μουσική διεύθυνση Jacob Joyce
 
Διοργάνωση Περιοδείας: ACFEA Tour Consultants

joyce

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση και την ηλεκτρονική κράτηση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/pittsburgh-youth-symphony-orchestra-2/ 

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκδήλωσης

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

210 72 82 333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr   
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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