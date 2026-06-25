Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 21:00 στον Κήπο του, μια από τις παλαιότερες και πιο διακεκριμένες νεανικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών, την Pittsburgh Youth Symphony Orchestra (PYSO), υπό τη μουσική διεύθυνση του Jacob Joyce.

Η PYSO συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης του Πίτσμπουργκ και αποτελεί εδώ και δεκαετίες πρότυπο ορχηστρικής εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής αρτιότητας. Αποστολή της είναι να καλλιεργεί την αριστεία μέσω της μουσικής, να εμπνέει νέους μουσικούς και να διευρύνει το ενδιαφέρον για την κλασική μουσική σε ένα ευρύ και πολυποίκιλο κοινό — νέους και μεγαλύτερους, αρχάριους και έμπειρους ακροατές.

Μέσα από απαιτητικές περιοδείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, τα μέλη της PYSO έχουν αναδειχθεί σε εξέχοντες πολιτιστικούς πρεσβευτές της Πενσυλβάνια και των ΗΠΑ — νέοι μουσικοί που αποδεικνύουν ότι η αφοσίωση στη μουσική δεν έχει ηλικία.

Η Αθήνα είναι ένας από τους σταθμούς της φετινής τους ευρωπαϊκής περιοδείας.

Συντελεστές

Pittsburgh Youth Symphony Orchestra

Μουσική διεύθυνση Jacob Joyce



Διοργάνωση Περιοδείας: ACFEA Tour Consultants

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση και την ηλεκτρονική κράτηση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/pittsburgh-youth-symphony-orchestra-2/

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκδήλωσης

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