Κροκέτες τσορίθο από τον Πάνο Τελάλη– Το απόλυτο finger food!

Tips για extra crispy κροκέτα - Δες το βίντεο με τη συνταγή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 17:00 Pittsburgh Youth Symphony Orchestra στον Κήπο του Μεγάρου στις 26 Ιουνίου
25.06.26 , 16:47 Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
25.06.26 , 16:46 6ο ELPIDA Summer Festival στο Νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»
25.06.26 , 16:19 Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας σε κατοικημένη περιοχή
25.06.26 , 16:13 Παπαδημητρίου: Tρολάρει το ύψος της- H φωτογραφία με τη Φασούλα
25.06.26 , 16:10 Μυστήριο με τα αποτυπώματα και το DNA στο διπλό φονικό στο Αίγιο
25.06.26 , 16:04 Σκορδύλης στο Star: Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για έναν μεγάλο σεισμό;
25.06.26 , 16:02 Κροκέτες τσορίθο από τον Πάνο Τελάλη– Το απόλυτο finger food!
25.06.26 , 16:00 Τα ζώδια που θέλουν να δουν σημάδια ενδιαφέροντος για να κάνουν το βήμα
25.06.26 , 15:58 Η στιγμή που 26χρονος ληστής επιτίθεται σε ηλικιωμένη σε ασανσέρ
25.06.26 , 15:37 “Flandy” και Κώστας Στεφανής: Ώρα για δράση κόντρα στα «θηρία» του WRC!
25.06.26 , 15:33 MasterChef Τελικός: Η ώρα της αλήθειας για Τάσο και Πάνο
25.06.26 , 15:10 To φαινόμενο Ακύλας αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη!
25.06.26 , 15:00 Συνταγή για τραγανές κροκέτες με τσορίθο - Θα τη λατρέψεις!
25.06.26 , 14:59 Για πρώτη φορά στο «φως» το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δ. Αβραμόπουλου
MasterChef Τελικός: «Σταμάτα να κλαις» - Συγκίνηση πριν τη live ανακοίνωση!
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Μυτιλήνη: Tα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 36χρονη γιατρό
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Άση Μπήλιου: «Έρχονται τελευταίες δύσκολες μέρες» - Για ποια ζώδια;
Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 24.06.26, 14:54
Ο Πάνος Τελάλης δίνει στο star.gr τη συνταγή για νόστιμες κροκέτες με τσορίθο. Δες το βίντεο!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγανές απ’ έξω, κρεμώδεις και γεμάτες ένταση στη γεύση από μέσα, αυτές οι κροκέτες τσορίθο είναι το ιδανικό σνακ για εσένα και την παρέα σου το καλοκαίρι. 

Δες όλες τις Master Συνταγές

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΤΣΟΡΙΘΟ

Η συνταγή εμπνέεται από χώρες που αγαπούν την μπύρα, όπως η Ολλανδία στην οποία ο Πάνος έμενε για χρόνια, και προσαρμόζεται εύκολα με υλικά που ήδη έχετε στο ψυγείο σας στην Ελλάδα. Ο Πάνος Τελάλης έδωσε στο star.gr τη συνταγή για τις πιο crispy κροκέτες!

Υλικά

Για τη μπεσαμέλ:

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΤΣΟΡΙΘΟ ΜΑΣΤΕΡΣΕΦ

Για τη γέμιση:

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΤΣΟΡΙΘΟ ΜΑΣΤΕΡΣΕΦ

Για το πανάρισμα (à l’anglaise):

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΤΣΟΡΙΘΟ ΜΑΣΤΕΡΣΕΦ

 

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία γέμισης

  • Κόβετε το τσορίθο σε μικρά κομμάτια και το τηγανίζετε σε αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να βγάλει τα αρωματικά του έλαια.
  • Το μεταφέρετε σε σουρωτήρι για να στραγγίξει από τα περιττά λιπαρά.
  • Στο ίδιο τηγάνι σοτάρετε ελαφρά το καρότο, το σκόρδο και το σέλινο. 
  • Τα πολτοποιείτε σε μπλέντερ μέχρι να γίνουν λείο μείγμα.
  • Αναμειγνύετε τον πολτό λαχανικών με το τσορίθο.

2. Παρασκευή μπεσαμέλ

  • Σε κατσαρόλα λιώνετε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά.
  • Προσθέτετε το αλεύρι και ανακατεύετε μέχρι να δημιουργηθεί ρου.
  • Ρίχνετε σταδιακά την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει και να γίνει παχύρρευστη κρέμα.
  • Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήνετε να κρυώσει.
  • Ενσωματώνετε το μείγμα τσορίθο–λαχανικών στη μπεσαμέλ και ανακατεύετε καλά.
  • Σκεπάζετε και αφήνετε το μείγμα να κρυώσει καλά στο ψυγείο ώστε να πλάθεται εύκολα.

3. Πλάσιμο

  • Πλάθετε σε μπαλάκια ή στο κλασικό οβάλ σχήμα κροκέτας.
  • Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ζυγίζετε κάθε κροκέτα στα 30 γρ. πριν το πανάρισμα.

4. Πανάρισμα 

  • Περνάτε τις κροκέτες από αλεύρι.
  • Έπειτα από αυγό.
  • Τέλος από πάνκο.

Tip για ακόμα πιο crispy αποτέλεσμα:
Περάστε πρώτα από κανονική πάνκο, μετά αλέστε επιπλέον πάνκο στο μίξερ, ξαναβουτήξτε σε αυγό και ολοκληρώστε με τη λεπτοαλεσμένη πάνκο. Δημιουργεί εξαιρετικά τραγανή κρούστα.

5. Τηγάνισμα

  • Τηγανίζετε σε βαθύ τηγάνι ή φριτέζα στους 170–180°C.
  • Μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο, ομοιόμορφο χρώμα.
  • Μεταφέρετε σε απορροφητικό χαρτί.

Καλή απόλαυση! 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΤΣΟΡΙΘΟ
 |
ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
 |
MASTER ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΣΝΑΚ
 |
ΚΡΟΚΕΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top