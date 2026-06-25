Ο Πάνος Τελάλης δίνει στο star.gr τη συνταγή για νόστιμες κροκέτες με τσορίθο. Δες το βίντεο!

Τραγανές απ’ έξω, κρεμώδεις και γεμάτες ένταση στη γεύση από μέσα, αυτές οι κροκέτες τσορίθο είναι το ιδανικό σνακ για εσένα και την παρέα σου το καλοκαίρι.

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Η συνταγή εμπνέεται από χώρες που αγαπούν την μπύρα, όπως η Ολλανδία στην οποία ο Πάνος έμενε για χρόνια, και προσαρμόζεται εύκολα με υλικά που ήδη έχετε στο ψυγείο σας στην Ελλάδα. Ο Πάνος Τελάλης έδωσε στο star.gr τη συνταγή για τις πιο crispy κροκέτες!

Υλικά

Για τη μπεσαμέλ:

Για τη γέμιση:

Για το πανάρισμα (à l’anglaise):

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία γέμισης

Κόβετε το τσορίθο σε μικρά κομμάτια και το τηγανίζετε σε αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να βγάλει τα αρωματικά του έλαια.

Το μεταφέρετε σε σουρωτήρι για να στραγγίξει από τα περιττά λιπαρά.

Στο ίδιο τηγάνι σοτάρετε ελαφρά το καρότο, το σκόρδο και το σέλινο.

Τα πολτοποιείτε σε μπλέντερ μέχρι να γίνουν λείο μείγμα.

Αναμειγνύετε τον πολτό λαχανικών με το τσορίθο.

2. Παρασκευή μπεσαμέλ

Σε κατσαρόλα λιώνετε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτετε το αλεύρι και ανακατεύετε μέχρι να δημιουργηθεί ρου.

Ρίχνετε σταδιακά την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει και να γίνει παχύρρευστη κρέμα.

Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήνετε να κρυώσει.

Ενσωματώνετε το μείγμα τσορίθο–λαχανικών στη μπεσαμέλ και ανακατεύετε καλά.

Σκεπάζετε και αφήνετε το μείγμα να κρυώσει καλά στο ψυγείο ώστε να πλάθεται εύκολα.

3. Πλάσιμο

Πλάθετε σε μπαλάκια ή στο κλασικό οβάλ σχήμα κροκέτας.

Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ζυγίζετε κάθε κροκέτα στα 30 γρ. πριν το πανάρισμα.

4. Πανάρισμα

Περνάτε τις κροκέτες από αλεύρι.

Έπειτα από αυγό.

Τέλος από πάνκο.

Tip για ακόμα πιο crispy αποτέλεσμα:

Περάστε πρώτα από κανονική πάνκο, μετά αλέστε επιπλέον πάνκο στο μίξερ, ξαναβουτήξτε σε αυγό και ολοκληρώστε με τη λεπτοαλεσμένη πάνκο. Δημιουργεί εξαιρετικά τραγανή κρούστα.

5. Τηγάνισμα

Τηγανίζετε σε βαθύ τηγάνι ή φριτέζα στους 170–180°C.

Μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο, ομοιόμορφο χρώμα.

Μεταφέρετε σε απορροφητικό χαρτί.

Καλή απόλαυση!