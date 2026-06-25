Τραγανές απ’ έξω, κρεμώδεις και γεμάτες ένταση στη γεύση από μέσα, αυτές οι κροκέτες τσορίθο είναι το ιδανικό σνακ για εσένα και την παρέα σου το καλοκαίρι.
Η συνταγή εμπνέεται από χώρες που αγαπούν την μπύρα, όπως η Ολλανδία στην οποία ο Πάνος έμενε για χρόνια, και προσαρμόζεται εύκολα με υλικά που ήδη έχετε στο ψυγείο σας στην Ελλάδα. Ο Πάνος Τελάλης έδωσε στο star.gr τη συνταγή για τις πιο crispy κροκέτες!
Υλικά
Για τη μπεσαμέλ:
Για τη γέμιση:
Για το πανάρισμα (à l’anglaise):
Εκτέλεση
1. Προετοιμασία γέμισης
- Κόβετε το τσορίθο σε μικρά κομμάτια και το τηγανίζετε σε αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να βγάλει τα αρωματικά του έλαια.
- Το μεταφέρετε σε σουρωτήρι για να στραγγίξει από τα περιττά λιπαρά.
- Στο ίδιο τηγάνι σοτάρετε ελαφρά το καρότο, το σκόρδο και το σέλινο.
- Τα πολτοποιείτε σε μπλέντερ μέχρι να γίνουν λείο μείγμα.
- Αναμειγνύετε τον πολτό λαχανικών με το τσορίθο.
2. Παρασκευή μπεσαμέλ
- Σε κατσαρόλα λιώνετε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά.
- Προσθέτετε το αλεύρι και ανακατεύετε μέχρι να δημιουργηθεί ρου.
- Ρίχνετε σταδιακά την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει και να γίνει παχύρρευστη κρέμα.
- Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήνετε να κρυώσει.
- Ενσωματώνετε το μείγμα τσορίθο–λαχανικών στη μπεσαμέλ και ανακατεύετε καλά.
- Σκεπάζετε και αφήνετε το μείγμα να κρυώσει καλά στο ψυγείο ώστε να πλάθεται εύκολα.
3. Πλάσιμο
- Πλάθετε σε μπαλάκια ή στο κλασικό οβάλ σχήμα κροκέτας.
- Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ζυγίζετε κάθε κροκέτα στα 30 γρ. πριν το πανάρισμα.
4. Πανάρισμα
- Περνάτε τις κροκέτες από αλεύρι.
- Έπειτα από αυγό.
- Τέλος από πάνκο.
Tip για ακόμα πιο crispy αποτέλεσμα:
Περάστε πρώτα από κανονική πάνκο, μετά αλέστε επιπλέον πάνκο στο μίξερ, ξαναβουτήξτε σε αυγό και ολοκληρώστε με τη λεπτοαλεσμένη πάνκο. Δημιουργεί εξαιρετικά τραγανή κρούστα.
5. Τηγάνισμα
- Τηγανίζετε σε βαθύ τηγάνι ή φριτέζα στους 170–180°C.
- Μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο, ομοιόμορφο χρώμα.
- Μεταφέρετε σε απορροφητικό χαρτί.
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