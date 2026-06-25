Yπαινιγμός Τραμπ για F-35: θα κάνω τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο

«Παράθυρο» Βανς και για κινητήρες των ΗΠΑ στα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραδώσει F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι θα κάνει τον Ερντογάν "πολύ χαρούμενο".
  • Ο Τραμπ επαίνεσε τον Ερντογάν ως "σπουδαίο ηγέτη" και "ισχυρό άνθρωπο".
  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αμερικανικούς κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ, εφόσον τηρηθούν οι νομικές προϋποθέσεις.
  • Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπορεί να μπλοκάρει την πώληση F-35 αν η Τουρκία δεν επιστρέψει τους S-400 στη Ρωσία.
  • Η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει το πρώτο από τα 20 F-35 το 2028.

Σε δυο εβδομάδες θα γίνει στην Άγκυρα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να μην πάει με... άδεια χέρια. Χθες, δέχθηκε βροχή δημοσιογραφικών ερωτήσεων για το αν θα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35. Άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο, λέγοντας «θα κάνω τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο». 

Με Ερντογάν και μαχητικά το βίντεο της Εθνικής Τουρκίας για το Μουντιάλ!

«Είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο» δήλωσε συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.  

Ο Τραμπ, χαλαρός μπροστά από το χρυσό τζάκι του Λευκού Οίκου, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δίπλα του, τάζει.... δώρα στον Ερντογάν και  του πλέκει το εγκώμιο. 

Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ

«Μου αρέσει. Είναι φίλος μου. Έμεινε εκτός του πολέμου. Δεν είναι ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ, όπως ξέρετε. Του ζήτησα να μείνει εκτός, έμεινε εκτός…  Ο Ερντογάν είναι σπουδαίος ηγέτης. Ισχυρός άνθρωπος, με σπουδαίο στρατό» τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.  

«Παράθυρο» από Τραμπ και Βανς  και για αμερικανικούς κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ 

Τραμπ και Βανς άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που διακαώς θέλει, όπως και αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ που κατασκευάζουν εδώ και χρόνια οι Τούρκοι. 

«Ο Πιτ (Χέγκσεθ) και ολόκληρη η ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για τα οποία πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία.  Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο» δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.   

Πού «κολλάει» το Κογκρέσο; 

Το Κογκρέσο πάντως των ΗΠΑ «κολλάει» στον αμερικανικό νόμο. Aν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Μόσχα τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να πάρει τα  F-35 σχολίασε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη.  Αλλά ακόμα κι αν γίνει αυτό, όπως πρόσθεσε, θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια για να πάρουν οι Τούρκοι τα μαχητικά. 

Στο μεταξύ η Ελλάδα, θα έχει κάνει άλματα, καθώς παραλαμβάνει το 1ο από τα 20 μαχητικά F-35, το 2028.

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