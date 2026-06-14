Παρότι η επιστροφή της Τουρκίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 24 χρόνια θα μπορούσε να αποτελέσει μια στιγμή εθνικής ενότητας για τη γειτονική χώρα, ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της εθνικής ομάδας της χώρας προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς συνδυάζει ποδοσφαιρικές εικόνες με πλάνα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.

A Millî Takımımız için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Siz Hepiniz Biz Türkiye” marşı sizlerle.



Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve… pic.twitter.com/NX9AFmOyP1 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 11, 2026

Το βίντεο, το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα δημιουργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), παρουσιάζει ποδοσφαιριστές και φιλάθλους της Εθνικής Τουρκίας μαζί με εικόνες από στρατιωτικές τελετές, drones, μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους, πολεμικά πλοία και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο Togg!

Μαχητικά αεροσκάφη στο βίντεο της εθνικής ομάδας της Τουρκίας για το Μουντιάλ!

Κατηγορίες για πολιτική εκμετάλλευση της Εθνικής

Η δημοσίευση του βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από στελέχη της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η Εθνική ομάδα, ως σύμβολο που εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την προβολή πολιτικών μηνυμάτων ή κομματικών αφηγημάτων.

Ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Μπουρχανετίν Μπουλούτ, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είναι Παγκόσμιο Κύπελλο ή πάμε σε πόλεμο;», τονίζοντας ότι η Εθνική ομάδα αποτελεί κοινή αξία για εκατομμύρια πολίτες και όχι εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή του CHP, Σεγίτ Τορούν, ο οποίος υποστήριξε ότι ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής δεν μπορεί να λειτουργεί ως μέσο προβολής του AKP, σημειώνοντας ότι η φανέλα με την ημισέληνο και το αστέρι ανήκει σε ολόκληρο το έθνος.

Στο στόχαστρο η χρήση στρατιωτικών εικόνων

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η εκτεταμένη παρουσία στρατιωτικών πλάνων στο βίντεο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του İYİ Parti, Τουρχάν Τσομέζ, σχολίασε ειρωνικά ότι οι εικόνες με drones, μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους και αμυντικά συστήματα παραπέμπουν περισσότερο σε μήνυμα ισχύος προς τους αντιπάλους της Τουρκίας παρά σε αφιέρωμα για μια ποδοσφαιρική επιτυχία.

Σύμφωνα με τους επικριτές της κυβέρνησης, το βίντεο εντάσσει την πρόκριση της Εθνικής στο αφήγημα μιας «ισχυρής Τουρκίας», όπου ο αθλητισμός, η αμυντική βιομηχανία, η τεχνολογία και η εθνική υπερηφάνεια παρουσιάζονται ως στοιχεία ενός ενιαίου πολιτικού μηνύματος.

Η επιστροφή της Τουρκίας στο Μουντιάλ

Η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε πραγματοποιήσει την κορυφαία πορεία της ιστορίας της, φτάνοντας έως τα ημιτελικά και κατακτώντας την τρίτη θέση.

Το επίμαχο βίντεο δεν παρουσιάζει την πρόκριση αποκλειστικά ως αθλητικό επίτευγμα, αλλά τη συνδέει με την ευρύτερη εικόνα που προβάλλει η τουρκική κυβέρνηση για τη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Στον πρώτο της αγώνα όμως σήμερα με την Αυστραλία η εθνική ομάδα της Τουρκίας διέψευσε τις προσδοκίες, χάνοντας με 2-0..

