Kate Hudson: Ποιο νησί επέλεξε για τις διακοπές της

Η ηθοποιός ήταν άβαφη και χαλαρή

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Την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τη Σκιάθο επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Kate Hudson.

Kate Hudson: Ποιο νησί επέλεξε για τις διακοπές της

Kate Hudson και Danny Fujisawa/ φωτογραφίες από www.profimedia.gr, φωτογραφία αρχείου

Κέιτ Χάντσον: Με casual λουκ στο Λος Άντζελες με τον αρραβωνιαστικό της

Η ηθοποιός την οποία απολαύσαμε σε πολλές ταινίες, ανάμεσα σ΄αυτές: Σχεδόν Διάσημοι (Almost Famous, 2000), Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες (How to Lose a Guy in 10 Days, 2003), Νύφες σε Πόλεμο (Bride Wars, 2009), Glass Onion: Στα Μαχαίρια (Glass Onion: A Knives Out Mystery, 2022) και άλλες πολλές, απαθανατίστηκε στο αεροδρόμιο casual ντυμένη και άβαφη.

 

 

Η ίδια μπορεί να μην έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day ήταν όμως ευγενική και ευδιάθετη. Η καταξιωμένη ηθοποιός πάντα επισκέπτεται τη χώρα μας έστω και για ολιγοήμερες διακοπές. 

Κate Ηudson: Παντρεύεται τον μπαμπά του τρίτου της παιδιού

Πέρυσι η ηθοποιός είχε επισκεφθεί τη χώρα μας και πρόπερσυ  την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η Σκιάθος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της ηθοποιού η οποία στο παρελθόν έχει επισκεφθεί και το Ναύπλιο. Η χολυγουντιανή ηθοποιός είναι αρραβωνιασμένη με τον μουσικό και κιθαρίστα (πρώην μέλος του συγκροτήματος Chief) Ντάνι Φουτζικάουα.

 

Η Κέιτ και ο Ντάνι γνωρίζονται πάνω από 20 χρόνια όμως επίσημα μαζί είναι από το 2016. Τον Σεπτέμβριο του 2021 αρραβωνιάστηκαν και έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί , τη Ράνι Ρόουζ (Rani Rose Hudson Fujikawa), η οποία γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

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