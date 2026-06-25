Στο πρωινό του Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου ανέλυσε το αστρολογικό σκηνικό της Πέμπτης, δίνοντας έμφαση στις σημαντικές πλανητικές επιρροές που διαμορφώνουν τη διάθεση και τις εξελίξεις της ημέρας.

Όπως εξήγησε, μέσα στο μεσημέρι σχηματίζεται το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο, μια όψη που, παρότι θετική, κουβαλά πάντα μαζί της έναν έντονο ρεαλισμό και ανάγκη για υπευθυνότητα. Πρόκειται για μια επιρροή που ευνοεί τις σταθερές αποφάσεις και τις σοβαρές συζητήσεις, είτε αυτές αφορούν σχέσεις είτε επαγγελματικά ζητήματα και σπουδές.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Παράλληλα, η Σελήνη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας παραμένει στον Σκορπιό, δημιουργώντας ένα πιο έντονο και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, ενώ το πρωινό επηρεάστηκε και από τις όψεις της Σελήνης με την Αφροδίτη, κάτι που όπως σημειώθηκε έδωσε μια πιο “δύσκολη” εκκίνηση στην ημέρα.

Η Άση Μπήλιου υπογράμμισε ότι τα σταθερά ζώδια –Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι– βρίσκονται σε μια πιο απαιτητική φάση, καθώς ολοκληρώνεται η πορεία του Άρη στον Ταύρο. Ωστόσο, τόνισε πως πρόκειται για τις τελευταίες δύσκολες ημέρες της περιόδου, με το μήνυμα να είναι η υπομονή και η ψυχραιμία.

Συνολικά, όπως ανέφερε, η ημέρα συνδυάζει ένταση αλλά και ευκαιρίες για πιο ώριμη και ρεαλιστική προσέγγιση σε σημαντικές αποφάσεις, αρκεί να αποφευχθούν οι υπερβολές και να υπάρξει καθαρή σκέψη.

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