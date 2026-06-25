Δείτε κάποια stories της Ντορέτας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη/

Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η ηθοποιός τρόλαρε το ύψος της προκαλώντας τα θετικά σχόλια των ακολούθων της.

Μάσα & Παναγιώτης Φασούλας με την κόρη τους, Μαριέλα το 2014/ φωτογραφία από NDP

Η ηθοποιός την οποία απολαύσαμε στις σειρές

«Κρατάς μυστικό;», «Σχεδόν ποτέ», «Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα» και άλλες πολλές, πόζαρε δίπλα στην καλή της φίλη Μαριέλα Φασούλα η οποία οποία έχει ύψος «1,95».Η ηθοποιός για να φτάσει το ύψος της κολλητής της η οποία είναι μπασκετμπολίστρια και κόρη του Παναγιώτη Φασούλα, ανέβηκε σε σκαλοπάτι.

H Nτορέττα δημοσίευσε το βίντεο στο Tik Tok και τα likes έπεσαν βροχή.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνηθίζει να ανεβάζει χιουμοριστικά βίντεο στα social media. Πριν από λίγους μήνες μάλιστα δημοσίευσε ένα τέτοιο βίντεο με τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.

Το ζευγάρι πήγε στο Παρίσι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του καθώς εξερευνούσε την πόλη. Το βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειχνε εκείνη και τον σύντροφό της να παρακολουθούν τα αξιοθέατα έχοντας έναν παιδικό ενθουσιασμό.