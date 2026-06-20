Φωτιά στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας: Εκκενώνονται Μεσοχώρια και Ραπταίοι

Νέο μήνυμα 112 - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία psaxna.gr
Πρώτη Δημοσίευση: 20.06.26, 17:31
Φωτιά κοντά σε oικισμούς στην Εύβοια - Συναγερμός στις αρχές / Alpha

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) σε δασική περιοχή στον Αλμυροπόταμο στη νότια Εύβοια.

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Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη.

Αρχικά εκδόθηκε μήνυμα του 112 για τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εκδόθηκε νέο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι να απομακρυνθούν προς την περιοχή των Στύρων λόγω της εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς.

Στην ειδοποίηση αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς Στύρα», ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Φωτιά Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 100 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 29 οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό και 8 αεροσκάφη.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, μηχανήματα έργου και εθελοντές.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η παρουσία γραμμών υψηλής τάσης και ανεμογεννητριών δυσκολεύει τις ρίψεις από αέρος. Ωστόσο οι δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

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