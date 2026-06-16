Μητροπολίτης που ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας συνελήφθη στα Πετράλωνα για άσεμνες πράξεις και προβολή των γεννητικών του οργάνων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ο Μητροπολίτης τέθηκε σε επ’ αόριστον αργία έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση που συνδέεται με το περιστατικό.
Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου στην οποία γίνεται λόγος για «θλιβερό γεγονός».
Ο Μητροπολίτης συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από καταγγελίες ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες.
Πρόκειται για έναν Ιεράρχη με ιεραποστολικό έργο στην Αφρική, όμως τον τελευταίο χρόνο λόγω συμπεριφορών απομακρύνθηκε από την Πατριαρχική αυλή και διέμενε στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επικαλεστεί ζητήματα ψυχικής υγείας
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