Απίστευτες εικόνες στο λιμάνι της Ραφήνας από το βράδυ της Δευτέρας 9 Ιουνίου. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα με αποτέλεσμα να τον σπάσει στα δύο.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στον λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Ραφήνας, όπως δημοσιεύει και το irafina.gr.
Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και την αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.
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