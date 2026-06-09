Ραφήνα: Λιμενοβραχίονας έσπασε στα δύο μετά από πρόσκρουση πλοίου

Δεν τραυματίστηκε κανένας επιβάτης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: irafina.gr
Πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι της Ραφήνας / ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 9 Ιουνίου, το πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα της Ραφήνας, προκαλώντας τον σπάσιμο του.
  • Η πρόσκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.
  • Οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.
  • Διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας για τα αίτια του ατυχήματος.

Απίστευτες εικόνες στο λιμάνι της Ραφήνας από το βράδυ της Δευτέρας 9 Ιουνίου. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα με αποτέλεσμα να τον σπάσει στα δύο. 

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στον λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Ραφήνας, όπως δημοσιεύει και το irafina.gr.

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Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στον λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Ραφήνας, όπως δημοσιεύει και το irafina.gr. Μάλιστα, οι εικόνες «μιλούν» από μόνες τους. 

Ο λιμενοβραχίονας στη Ραφήνα που «κόπηκε στα δύο» / irafina.gr 

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και την αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και την αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Το μέρος του πλοίου που προσέκρουσε στον λιμενοβραχίονα / irafina.gr 

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

 

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