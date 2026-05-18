Πραγματοποιήθηκε το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, παρουσία Ανώτατων Δικαστικών

Στην ιστορική πόλη της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων παρουσία Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστικών Λειτουργών, εκπροσώπων της νομικής κοινότητας της χώρας αλλά και απλών πολιτών.

Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Iεράς Πόλης που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ιστορική έξοδο του Μεσολογγίου, έγιναν εισηγήσεις και τοποθετήσεις σε τρεις θεματικές ενότητες: -Ιστορικό πλαίσιο -Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης ως θεσμικό θεμέλιο -Το πρώτο Πρωτοδικείο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, κ.Δημήτρης Γκαβέλας, στον χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων : «Η πρώτη θεματική ενότητα αφιερώνεται στο ιστορικό πλαίσιο μιας πρωτοφανούς στα παγκόσμια χρονικά συλλογικής απόφασης για ελευθερία ή θάνατο. Η ηρωική έξοδος αποτέλεσε άλμα προς την αθανασία και είχε αντίκτυπο διεθνή προκαλώντας κύμα φιλελληνισμού. Στην, όπως την χαρακτήρισε ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, «ιερά πόλιν» γεννήθηκαν έννοιες όπως ελευθερία και ανεξαρτησία.

Η ανεξαρτησία του δικαστού είναι πάνδημο αίτημα και αυτονόητο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση για τον δικαστή. Η εκτελεστική εξουσία ελέγχει διαχρονικά την νομοθετική, εναγκαλίζεται με τα ΜΜΕ και διακατέχεται συχνά από δυσανεξία στον δικαστικό έλεγχο. Η ανεξαρτησία του δικαστή Παραβιάζεται συχνά από δηλώσεις παραγόντων της εκτελεστικής εξουσίας που επιδιώκουν να προκαταλάβουν την δικαστική κρίση ή και εκδηλώνουν δυσμένεια έναντι προσώπων για τις αποφάσεις τους»

Η κ.Μαργαρίτα Στενιώτη, Αρεοπαγίτης και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, τόνισε ως προεδρεύουσα στην πρώτη θεματική ενότητα: «Στο Μεσολόγγι συντελέστηκε μία πράξη ύψιστης ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εμείς πρέπει να φανούμε αντάξιοι εκείνων των ελεύθερων πολιορκημένων προασπίζοντας ένα κράτος δικαίου που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια σε κάθε πολίτη.»

Η κ. Μαρία Παπαδημητρίου, Αρεοπαγίτης που προήδρευσε στη δεύτερη θεματική ενότητα επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το Κράτος Δικαίου δεν είναι μία αφηρημένη θεωρητική κατασκευή αλλά αποτελεί την έμπρακτη εγγύηση περιορισμού της κρατικής αυθαιρεσίας. Η θωράκιση του Κράτους Δικαίου, είναι μια διαρκής μάχη που απαιτεί εγρήγορση από τους θεσμούς αλλά και από την Κοινωνία των Πολιτών. Η Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου και είναι ο απόλυτος θεματοφύλακάς της.»

Ο κ.Ηλίας Κωνσταντακόπουλος, Αντεισαγγελέας Εφετών, στην εισήγησή του για την «Ανεξαρτησία Δικαστού: Όψεις και όρια», επεσήμανε ότι «…η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί βασική εγγύηση προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη και θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος”. Αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, υπογραμμίζοντας ότι “ο δικαστής οφείλει να απονέμει δικαιοσύνη απαλλαγμένος από πολιτικές πιέσεις και εξωτερικές επιρροές».

Ο Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Θεόδωρος Μαντάς επεσήμανε: «Στην πλάτη των συνηγόρων, Δικαστών και Εισαγγελέων δεν θα ξεπλένει καμία εκτελεστική εξουσία τα ανομήματά της. Στην επικείμενη Συνταγματική Μεταρρύθμιση πρέπει να έχουμε επιτέλους μία συνολική αναδιαμόρφωση, μία συνολική διαφοροποίηση του συστήματος επιλογής της Δικαιοσύνης».

Ο δικηγόρος Θέμης Σοφός τόνισε στην εισήγησή του : «200 χρόνια μετά την Έξοδο, το στοίχημα της Δημοκρατίας μας παραμένει το ίδιο: Να παραμείνουν τα θεσμικά μας όργανα "Ελεύθερα", ακόμη και όταν "Πολιορκούνται" από τις ανάγκες της στιγμής. Η Δικαιοσύνη είναι η θεσμική μας Έξοδος προς την αλήθεια, και το Άρθρο 1 είναι η πυξίδα που μας θυμίζει ότι η εξουσία δεν ασκείται μόνο για όσους ψηφίζουν σήμερα, αλλά για το Έθνος που επιβίωσε από το Μεσολόγγι και οφείλει να παραμείνει ελεύθερο και δίκαιο».

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε με τον Σύλλογο Γυναικών Ι.Π. Μεσολογγίου “Άρτεμις” και υπό την αιγίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
 

