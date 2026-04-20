Τέμπη: Εμπρηστικός μηχανισμός στο ΙΧ του εμπειρογνώμονα Καρώνη

Εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο του εμπειρογνώμονα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών Δημήτρη Καρώνη, στην περιοχή του Ζωγράφου.
Tέμπη: Aναβάλλεται επ'αόριστον η δίκη - Δεκτή η αποχή της προέδρου
Πρόκειται για καθηγητή του ΕΜΠ ο οποίος είναι και συντάκτης του πορίσματος για τα Τέμπη που απέδιδε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης.
Πόρισμα για Τέμπη: Ανεξήγητη η φωτιά αλλά δεν υπήρχε παράνομο φορτίο
Λίγο αργότερα, με τηλεφώνημα στην εφημερίδα «Εφημερίδα των Συντακτών» άγνωστο άτομο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» αναλαμβάνει την ευθύνη της εμπρηστικής ενέργειας.