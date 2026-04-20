Τέμπη: Εμπρηστικός μηχανισμός στο ΙΧ του εμπειρογνώμονα Καρώνη

Ποια οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

20.04.26 , 21:30 MasterChef: Παραίτηση «βόμβα» πριν από την αποψινή δοκιμασία
20.04.26 , 21:12 Κλιμάκωση στον Kόλπο: Μαζικές Επιθέσεις Ιράν με drones κατά πλοίων ΗΠΑ
20.04.26 , 20:49 Λιοσίων: H «τρελή» πορεία της μοτοσικλέτας που παρέσυρε τη 16χρονη
20.04.26 , 20:33 smart: Η πρώτη εικόνα του νέου της διθέσιου με το smart Concept #2
20.04.26 , 20:32 Γνωστή Ελληνίδα χόρεψε στην Αφρική με τους Μασάι
20.04.26 , 20:30 Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν
20.04.26 , 20:16 Skoda: Αποκαλύπτει νέα σχεδιαστική ταυτότητα στο Milan Design Week
20.04.26 , 19:50 Τροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να βρεις τον γρίφο;
20.04.26 , 19:42 Τέμπη: Εμπρηστικός μηχανισμός στο ΙΧ του εμπειρογνώμονα Καρώνη
20.04.26 , 19:35 ΑΑΔΕ: Άρση κατάσχεσης για εξόφληση φορολογικών οφειλών
20.04.26 , 19:15 VW Tiguan: Με μεγαλύτερη «προίκα» και τιμές από 33.990 ευρώ
20.04.26 , 19:12 Στο «αντάρτικο» βουλευτές της ΝΔ ενόψει της ψηφοφορίας για άρση ασυλίας
20.04.26 , 18:26 ΕΕ για τις αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων
20.04.26 , 18:18 Κεφαλονιά: Τι ισχυρίζεται ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ
20.04.26 , 18:04 Χρουσαλά: Οι μαγευτικές φωτογραφίες από το σαφάρι στη Νότια Αφρική
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτη τύχη σε ερωτικά & οικονομικά για 4 ζώδια στις 24/4
Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
Δέσποινα Βανδή: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εμπρηστικός μηχανισμός βρέθηκε στο αυτοκίνητο του εμπειρογνώμονα Δημήτρη Καρώνη, που διερευνά το δυστύχημα των Τεμπών.
  • Ο Καρώνης είναι καθηγητής στο ΕΜΠ και συντάκτης πορίσματος που αποδίδει την πυρόσφαιρα σε έλαια σιλικόνης.
  • Άγνωστο άτομο ανέλαβε την ευθύνη της εμπρηστικής ενέργειας μέσω τηλεφωνήματος στην «Εφημερίδα των Συντακτών».
  • Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη ονομάζεται «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».

Εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο του εμπειρογνώμονα για  τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών  Δημήτρη Καρώνη, στην περιοχή του Ζωγράφου. 

Ο εμπειρογνώμονας για τα Τέμπη Δ. Καρώνης στο ΙΧ του οποίου τοποθετήθηκε εμπρηστικός μηχανισμός

Tέμπη: Aναβάλλεται επ'αόριστον η δίκη - Δεκτή η αποχή της προέδρου

Πρόκειται για καθηγητή του ΕΜΠ ο οποίος είναι  και συντάκτης του πορίσματος για τα Τέμπη που απέδιδε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης. 

Πόρισμα για Τέμπη: Ανεξήγητη η φωτιά αλλά δεν υπήρχε παράνομο φορτίο    

Λίγο αργότερα, με τηλεφώνημα στην εφημερίδα «Εφημερίδα των Συντακτών» άγνωστο άτομο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» αναλαμβάνει την ευθύνη της εμπρηστικής ενέργειας.
 

