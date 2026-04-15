Bάρκιζα: Βίντεο από την κατολίσθηση που πλάκωσε πατέρα και τον γιο του

«Φώναζαν βοήθεια», λέει ο άλλος γιος της οικογένειας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ο γιος της οικογένειας περιγράφει πώς ο πατέρας και ο αδερφός του τραυματίστηκαν από κατολίσθηση σε παραλία της Βάρκιζας. Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατολίσθηση στην παραλία Βάρκιζας καταπλάκωσε πατέρα και 12χρονο γιο του, μεταφέροντας τους στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα.
  • Το περιστατικό συνέβη Μεγάλη Παρασκευή, όταν οι δύο βρίσκονταν στην παραλία και ακούστηκε ισχυρός θόρυβος πριν την κατολίσθηση.
  • Ο πατέρας υπέστη κατάγματα στην ωμοπλάτη και τον θώρακα, ενώ ο γιος του είχε ελαφρύτερα τραύματα.
  • Η μητέρα τους έφτασε στο σημείο και βίωσε σκηνές πανικού βλέποντας τους τραυματισμένους.
  • Ο πατέρας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, ενώ ο γιος του επέστρεψε στο σπίτι του λίγες ώρες μετά.

Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα μεταφέρθηκαν ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από χώματα και πέτρες ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας

Βάρκιζα: Μεγάλος όγκος χώματος κατέρρευσε και καταπλάκωσε πατέρα και γιο

Η εικόνα του τραυματισμένου παιδιού και του πατέρα του στο σημείο του συμβάντος προκαλούν σοκ, ενώ οι μαρτυρίες των συγγενών τους περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά την κατάρρευση του εδάφους. 

Ήταν Μεγάλη Παρασκευή, περίπου στις δύο το μεσημέρι, όταν ο πατέρας με τον μικρό του γιο βρίσκονταν στην παραλία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος και ακολούθησε η κατολίσθηση που τους καταπλάκωσε. 

Κατολίσθηση Βάρκιζα

Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο, αλλά και τη μαρτυρία του άλλου παιδιού της οικογένειας.  

«Έτσι όπως τρώγαμε τα μπισκότα έγινε η κατολίσθηση, έπεσαν όλα πάνω τους. Φώναζε ο μπαμπάς με τον μικρό “βοήθεια”, ενώ ο μικρός ήταν καλυμμένος με τα χώματα. Απ’ ό,τι έμαθα, ο μπαμπάς έσκαβε για να τον βγάλει… είχε κατάγματα στην ωμοπλάτη και στον θώρακα», περιέγραψε.  

Βάρκιζα: Τι είπε ο γιος για την κατολίσθηση που τραυμάτισε τον πατέρα και τον αδερφό του

Οι δύο τραυματίες σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο πατέρας, σύμφωνα με τον γιο του, είχε χάσει τις αισθήσεις του, την ώρα που το παιδί φώναζε ζητώντας βοήθεια. 

Κατολίσθηση σε παραλία στη Βάρκιζα

Κατολίσθηση Βάρκιζα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγος και μητέρα των παιδιών έφτασε στο σημείο και αντίκρισε τον σύζυγο και το παιδί της τραυματισμένους.  

«Εγώ έφυγα σε άλλο κόσμο, δεν ήθελα να ζήσω. Έκλαιγα, είχε έρθει η πυροσβεστική, η αστυνομία… δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα αν ο Μάριος κουνιέται ή όχι», δήλωσε.  

Ο πατέρας νοσηλεύεται με κατάγματα στο ΚΑΤ, ενώ ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο σπίτι του με ελαφρύτερα τραύματα λίγες ώρες μετά το περιστατικό. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star https://www.star.gr/tv/enimerosi/kedriko-deltio-eidiseon

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΡΚΙΖΑ
 |
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
 |
ΠΑΡΑΛΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top