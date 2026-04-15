Bάρκιζα: Βίντεο από την κατολίσθηση που πλάκωσε πατέρα και τον γιο του

Ο γιος της οικογένειας περιγράφει πώς ο πατέρας και ο αδερφός του τραυματίστηκαν από κατολίσθηση σε παραλία της Βάρκιζας.

Στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα μεταφέρθηκαν ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από χώματα και πέτρες ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας.

Η εικόνα του τραυματισμένου παιδιού και του πατέρα του στο σημείο του συμβάντος προκαλούν σοκ, ενώ οι μαρτυρίες των συγγενών τους περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά την κατάρρευση του εδάφους.

Ήταν Μεγάλη Παρασκευή, περίπου στις δύο το μεσημέρι, όταν ο πατέρας με τον μικρό του γιο βρίσκονταν στην παραλία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος και ακολούθησε η κατολίσθηση που τους καταπλάκωσε.

Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο, αλλά και τη μαρτυρία του άλλου παιδιού της οικογένειας.

«Έτσι όπως τρώγαμε τα μπισκότα έγινε η κατολίσθηση, έπεσαν όλα πάνω τους. Φώναζε ο μπαμπάς με τον μικρό “βοήθεια”, ενώ ο μικρός ήταν καλυμμένος με τα χώματα. Απ’ ό,τι έμαθα, ο μπαμπάς έσκαβε για να τον βγάλει… είχε κατάγματα στην ωμοπλάτη και στον θώρακα», περιέγραψε.

Οι δύο τραυματίες σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο πατέρας, σύμφωνα με τον γιο του, είχε χάσει τις αισθήσεις του, την ώρα που το παιδί φώναζε ζητώντας βοήθεια.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγος και μητέρα των παιδιών έφτασε στο σημείο και αντίκρισε τον σύζυγο και το παιδί της τραυματισμένους.

«Εγώ έφυγα σε άλλο κόσμο, δεν ήθελα να ζήσω. Έκλαιγα, είχε έρθει η πυροσβεστική, η αστυνομία… δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα αν ο Μάριος κουνιέται ή όχι», δήλωσε.

Ο πατέρας νοσηλεύεται με κατάγματα στο ΚΑΤ, ενώ ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο σπίτι του με ελαφρύτερα τραύματα λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

