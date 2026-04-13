Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στους Παξούς: 15χρονος νεκρός σε τροχαίο με μηχανή.
  • Ο 15χρονος ήταν ο οδηγός της μηχανής, με 17χρονο φίλο επιβάτη.
  • Η μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 24χρονη, η οποία συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Ο 15χρονος πέθανε ακαριαία, ο 17χρονος νοσηλεύεται σοβαρά.
  • Ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και δεν φορούσε κράνος.

Μια ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με ένα 15χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο με μηχανή στους Παξούς

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr ο 15χρονος ήταν ο οδηγός της μηχανής, στην οποία επέβαινε κι ένας 17χρονος φίλος του. Η μηχανή τους συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη. 

Ο θάνατος του 15χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος.

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών. 
 

