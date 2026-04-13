Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση

Πάνω από 660.000 οχήματα αναμένεται να επιστρέψουν στην Αττική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς.
  • Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται 16 δρομολόγια από τα νησιά του Αιγαίου και 34 από τα νησιά Αργοσαρωνικού.
  • Η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη, κυρίως στα διόδια της Ελευσίνας.
  • Η κορύφωση της κίνησης αναμένεται αύριο, Τρίτη, με μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων.
  • Από 3 Απριλίου έως Μεγάλο Σάββατο, 664.962 οχήματα πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών και Ελευσίνας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, σήμερα Δευτέρα, με την κίνηση να είναι ήδη αυξημένη τόσο στα λιμάνια, όσο και στις εθνικές οδούς. 

Στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα αναμένεται να φτάσουν 16 δρομολόγια από τα νησιά του Αιγαίου και 34 από τα νησιά Αργοσαρωνικού.

λιμάνι πειραιάς 1

Οκτώ αφίξεις αναμένονται στο Λαύριο από Κυκλάδες και επιπλέον 15 στη Ραφήνα.

Από την άλλη η κίνηση στις εθνικές οδούς ενισχύεται σταδιακά. Ήδη από χθες το βράδυ ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες. 

λιμάνι πειραιάς 2

Η κίνηση στους δρόμους αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, Τρίτη.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ, από τις 3 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο, συνολικά 664.962 οχήματα πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας.

κίνηση δρόμοι

Από αυτά τα 490.000 περίπου εγκατέλειψαν το λεκανοπέδιο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με κορύφωση τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑ
 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 |
ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
 |
ΛΙΜΑΝΙΑ
 |
ΚΙΝΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top