Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, σήμερα Δευτέρα, με την κίνηση να είναι ήδη αυξημένη τόσο στα λιμάνια, όσο και στις εθνικές οδούς.

Στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα αναμένεται να φτάσουν 16 δρομολόγια από τα νησιά του Αιγαίου και 34 από τα νησιά Αργοσαρωνικού.

Οκτώ αφίξεις αναμένονται στο Λαύριο από Κυκλάδες και επιπλέον 15 στη Ραφήνα.

Από την άλλη η κίνηση στις εθνικές οδούς ενισχύεται σταδιακά. Ήδη από χθες το βράδυ ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η κίνηση στους δρόμους αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, Τρίτη.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ, από τις 3 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο, συνολικά 664.962 οχήματα πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας.

Από αυτά τα 490.000 περίπου εγκατέλειψαν το λεκανοπέδιο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με κορύφωση τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή.