Πάσχα 2026: Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς από την Αττική

Κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων από την Αττική για το εορτασμό του Πάσχα.

Από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη της Ακτής Τζελέπη, έχουν προγραμματιστεί για σήμερα συνολικά 16 δρομολόγια, με τον αριθμό των επιβατών να φτάνει τους 12.338.

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό, όπου προβλέπεται η εκτέλεση 23 δρομολογίων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, ενώ θα πραγματοποιηθούν ακόμη 15 δρομολόγια με υδροπτέρυγα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς προορισμούς.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να φτάνει τα 5.690 άτομα, ενώ έχουν προστεθεί και 4 επιπλέον δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο Λαύριο, όπου έχουν δρομολογηθεί 9 αναχωρήσεις, με περίπου 2.200 επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αττική.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, λόγω της συμφόρησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Πάσχα: Πάνω από 84.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια τη Μεγάλη Πέμπτη

Αυξημένη είναι και η κίνηση στις εθνικές οδούς, καθώς τη Μεγάλη Πέμπτη τα αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρές χιλιομέτρων αναζητώντας διέξοδο προς την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, χθες έως αργά το απόγευμα, από τα διόδια Ελευσίνας πέρασαν 47.930 οχήματα, ενώ από την Αθηνών-Λαμίας καταγράφηκαν 36.873 διελεύσεις, δηλαδή συνολικά 84.803 αυτοκίνητα.

Η φετινή έξοδος για το Πάσχα καταγράφεται ως μία από τις πιο μαζικές των τελευταίων ετών, με τα μέχρι τώρα δεδομένα να δείχνουν σαφή ανοδική τάση. Εκτιμάται ότι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που θα έχουν εγκαταλείψει την Αττική ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα επίπεδα προηγούμενων ετών, όταν είχαν καταγραφεί πάνω από 420.000 έξοδοι ΙΧ.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων από ώρα 06:00 έως 16:00, στην έξοδο.

Επίσης η απαγόρευση ισχύει τη Δευτέρα 13 Απριλίου, από ώρα 12:00 έως 22:00 και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, από ώρα 11:00 έως 23:00, στην είσοδο.

Πάσχα: Κοσμοσυρροή και στο ΚΤΕΛ Κηφισού

Ασφυκτική είναι η εικόνα και στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στον Κηφισό, όπου τα δρομολόγια καταγράφουν πληρότητα που αγγίζει το 100%.

Τα λεωφορεία αναχωρούν διαδοχικά, ενώ οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους με έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.

Φέτος τα εισιτήρια είναι ακριβότερα κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ και η μετακίνηση με αυτοκίνητο επιβαρύνεται από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων.