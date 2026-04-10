Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι την Κυριακή του Πάσχα

  • Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, στις 13:00 και θα κλείσουν στις 20:00.
  • Η αγοραστική κίνηση κορυφώνεται λόγω των πασχαλινών ετοιμασιών.
  • Το ωράριο για το Μεγάλο Σάββατο είναι 08:00-18:00 ή 19:00, ανάλογα με την αλυσίδα.
  • Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά.
  • Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν το ίδιο ωράριο για Μεγάλη Παρασκευή.

Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα, με τους καταναλωτές να σπεύδουν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για τα βαφτιστήρια και το πασχαλινό τραπέζι. 

Έτσι σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 13:00 έως και τις 19:00. Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν επίσης στις 13:00, ώστε οι υπάλληλοι να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της Αποκαθήλωσης, και θα μείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μ. Παρασκευή 10/4/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.
  • Μ. Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.
  • Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Αναλυτικά το ωράριο των σούπερ μάρκετ:

  • Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου): 13:00 – 20:00 (ορισμένες αλυσίδες ενδέχεται να παρατείνουν τη λειτουργία τους έως τις 20:30)
  • Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου): 08:00 – 18:00 ή 19:00 (αναλόγως το κατάστημα και την αλυσίδα, ενώ ελάχιστα μένουν ανοιχτά έως τις 20:00)
  • Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα, όλα τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά, καθώς είναι αργίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
 

