Καιρός Μεγάλη Παρασκευή: Συννεφιά και κρύο – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Με σύμμαχο τον καιρό θα ταξιδέψουν προς τους προορισμούς τους και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα. Μπορεί σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, να επικρατήσει συννεφιά και λίγο κρύο, ωστόσο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και την Κυριακή του Πάσχα το ψήσιμο του οβελία θα γίνει με ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα είναι καλός, όμως στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, αλλά και της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, καθώς και της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν βροχές μικρής διάρκειας κι έντασης.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν εναλλαγές ήλιου και σύννεφων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 18 με 20 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Το Μεγάλο Σάββατο, ο καιρός θα είναι καλός την ώρα της Ανάστασης στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, καθώς η όποια αστάθεια αναμένεται να έχει παρέλθει μετά τις πρώτες βραδινές ώρες.

Ιδανικός θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα και θερμοκρασίες που θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί στρεφόμενοι τη νύχτα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες. Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.