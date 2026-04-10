Πάσχα: Καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Ασφυκτική είναι η κατάσταση που επικρατεί την Αττική Οδό και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, καθώς η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, έχει προκαλέσει πολύωρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η κίνηση προς τα διόδια της Ελευσίνας ξεκινά από το ύψος των διοδίων εισόδου στην Αττική Οδό, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.

Καθυστερήσεις καταγράφονται, επίσης στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα. Ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί από πριν από τα διόδια της Ελευσίνας.

Από τις 06:00 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι σήμερα στις 06:00 το πρωί, από τα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών - Κορίνθου πέρασαν 70.277 οχήματα και από τα διόδια Αφιδνών στην Αθηνών - Λαμίας 50.722 οχήματα.

Ελαφρώς αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων στον νομό Θεσσαλονίκης με την έξοδο να εξελίσσεται ομαλά.

Την Μεγάλη Πέμπτη από τα διόδια Μαλγάρων πέρασαν 37.000 οχήματα (18.000 εισερχόμενα και 19.700 εξερχόμενα).

