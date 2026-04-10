Πάσχα: Καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Εκατοντάδες τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την Αττική

10.04.26 , 14:30 Συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ στο Πακιστάν: Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν
10.04.26 , 13:53 Μεγάλη Παρασκευή: Με κατάνυξη και συγκίνηση η τελετή της Αποκαθήλωσης
10.04.26 , 13:30 Πύργος: Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών βρέφος
10.04.26 , 13:09 Πάσχα: Καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα
10.04.26 , 12:54 GAC: Η επιβεβαίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της
10.04.26 , 12:45 Συνελήφθη η εγγονή γνωστού πολιτικού για ναρκωτικά
10.04.26 , 12:41 Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα
10.04.26 , 12:14 Συγκινεί ο Γιάννης Αεράκης: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»
10.04.26 , 11:23 Μεγάλη Παρασκευή: Μέχρι ποια ώρα θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς
10.04.26 , 10:50 Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
10.04.26 , 10:17 Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
10.04.26 , 09:50 Σίσσυ Χρηστίδου: Διακοπές στην Κέρκυρα με τους γιους της
10.04.26 , 09:20 Έθιμα του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα - Βασικά στοιχεία οι θόρυβοι και το φως!
10.04.26 , 09:08 Πάσχα 2026: Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς από την Αττική
10.04.26 , 09:05 BMW iX3: Και άλλα «παράσημα» για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Ανακαλείται φέτα γνωστής επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Καιρός Μεγάλη Παρασκευή: Συννεφιά και κρύο – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου
Βαρύ πένθος για τον Γιώργο Χειμωνέτο– Τα λόγια που «ραγίζουν» καρδιές
Άρης στον Κριό: Ποια ζώδια θα πιεστούν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ασφυκτική κατάσταση στην Αττική Οδό και Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου λόγω μαζικής εξόδου εκδρομέων για Πάσχα.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με κίνηση σημειωτόν.
  • Από 06:00 Μεγάλης Πέμπτης έως 06:00 σήμερα, 70.277 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας.
  • Καθυστερήσεις και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από Ελευσίνα μέχρι Κινέτα.
  • Αυξημένη κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων, με 37.000 οχήματα την Μεγάλη Πέμπτη.

Ασφυκτική είναι η κατάσταση που επικρατεί την Αττική Οδό και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, καθώς η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, έχει προκαλέσει πολύωρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 

Πάσχα 2026: Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς από την Αττική

Η κίνηση προς τα διόδια της Ελευσίνας ξεκινά από το ύψος των διοδίων εισόδου στην Αττική Οδό, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν. 

κίνηση λόγω της εξόδου για το Πάσχα 1

Καθυστερήσεις καταγράφονται, επίσης στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα. Ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί από πριν από τα διόδια της Ελευσίνας.

Καιρός Μεγάλη Παρασκευή: Συννεφιά και κρύο – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Από τις 06:00 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι σήμερα στις 06:00 το πρωί, από τα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών - Κορίνθου πέρασαν 70.277 οχήματα και από τα διόδια Αφιδνών στην Αθηνών - Λαμίας 50.722 οχήματα.

κίνηση λόγω της εξόδου για το Πάσχα 2

Ελαφρώς αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων στον νομό Θεσσαλονίκης με την έξοδο να εξελίσσεται ομαλά.

κίνηση λόγω της εξόδου για το Πάσχα 3

Την Μεγάλη Πέμπτη από τα διόδια Μαλγάρων πέρασαν 37.000 οχήματα (18.000 εισερχόμενα και 19.700 εξερχόμενα).
 

