Μεγάλη Παρασκευή: Με κατάνυξη και συγκίνηση η τελετή της Αποκαθήλωσης

Ήχησαν πένθιμα οι καμπάνες σε όλη τη χώρα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελετή της Αποκαθήλωσης του Ιησού πραγματοποιήθηκε με κατάνυξη στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών και σε ναούς σε όλη τη χώρα.
  • Χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, παρουσία πλήθους πιστών.
  • Αποκαθήλωση και τοποθέτηση του Ιησού στον Επιτάφιο έγινε το πρωί, με πένθιμες καμπάνες.
  • Στα Ιεροσόλυμα, η πομπή προς τον Γολγοθά πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
  • Ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως άνοιξε ξανά μετά από 40 ημέρες, με περιορισμούς εισόδου.

Με μεγάλη κατάνυξη και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί τη τελετή της Αποκαθήλωσης του Ιησού, στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, στα Ιεροσόλυμα και στο σύνολο των ναών στη χώρα. 

Μεγάλη Παρασκευή: Τι γιορτάζουμε σήμερα

Στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμου, παρουσία πλήθους πιστών, τελέστηκε νωρίς το πρωί η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.

Έθιμα του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα - Βασικά στοιχεία οι θόρυβοι και το φως!

Λίγο μετά τις 12:00 οι καμπάνες άρχισαν να ηχούν πένθιμα, και ακολούθησε η αποκαθήλωση και τοποθέτηση του Ιησού στον Επιτάφιο.

Συγκίνηση στον Ναό της Αναστάσεως - Άνοιξε ξανά για τους πιστούς

Το βράδυ γύρω στις 19:00 θα τελεστεί ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης και στη συνέχεια θα γίνει η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και η περιφορά.

Μεγάλη Παρασκευή: Η τελετή της Αποκαθήλωσης στα Ιεροσόλυμα

Με κατάνυξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα η καθιερωμένη πομπή που καταλήγει στον Γολγοθά και αναπαριστά την πορεία του Ιησού Χριστού προς τη Σταύρωση, στην Οδό του Μαρτυρίου.

Μετά από 40 μέρες που ο ναός της Αναστάσεως ήταν κλειστός, η πύλη του άνοιξε ξανά, σκορπώντας συγκίνηση στους πιστούς.

Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως που άνοιξε έπειτα από πολλές ημέρες λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, θα μπουν αύριο μόνο όσοι έχουν προμηθευτεί το ειδικό βραχιολάκι για την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός.

