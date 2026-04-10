GAC: Η επιβεβαίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της

Η GAC Group ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την #1 θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στην εγχώρια αγορά της στον δείκτη διατήρησης αξίας οχημάτων σε βάθος 3ετίας, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε.Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια αξία των προϊόντων της, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.



Ισχυρές επιδόσεις σε βασικές κατηγορίες

Σημαντική συμβολή στην κορυφαία αυτή διάκριση έχουν τα μοντέλα της GAC, τα οποία καταγράφουν υψηλά ποσοστά διατήρησης αξίας στις κατηγορίες τους: · Τα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς AION, μεταξύ αυτών και το ΑΙΟΝ V που διατίθεται και στην χώρα μας, συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της GAC στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.· Το GAC GS8 κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεσαίων SUV, με ποσοστό διατήρησης αξίας που αγγίζει το 77% μετά από τρία χρόνια χρήσης.· Τα μοντέλα GAC E8 και E9 σημειώνουν επίσης ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.Ειδικά τα μοντέλα, AION V και E9 περιλαμβάνονται στις κορυφαίες θέσεις της συνολικής κατάταξης, ανεξαρτήτως κατηγορίας (segment).

Αναμφισβήτητα, ξεχωριστή θέση σε αυτή τη δυναμική έχει το AION V, το μοντέλο που διατίθεται και στην χώρα μας και ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει ηλεκτρικό C-SUV σήμερα. Με αυτονομία έως 510 km (WLTP), πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που ξεκινά από 29.900€ (με επιδοτήσεις και προγράμματα), προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο αξίας που το τοποθετεί στον πυρήνα της αγοράς.

Και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει να ξεχωρίζει: η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία, την άνεση, τους χώρους και το συνολικό κόστος χρήσης. Το AION V αποτελεί μια συνολική πρόταση μετακίνησης με ουσιαστικό value for money για τον σύγχρονο οδηγό.

Παράλληλα, η γκάμα της AION στην ελληνική αγορά ενισχύθηκε πρόσφατα και με το νέο AION UT, ένα σύγχρονο ηλεκτρικό hatchback που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της αστικής μετακίνησης. Με τιμή εκκίνησης από 22.400€ για την έκδοση Premium και 24.400€ για την Luxury (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης), το AION UT προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο σε επίπεδο εξοπλισμού, τεχνολογίας και αυτονομίας.

Ποιότητα που διατηρείται στον χρόνο

Η συγκεκριμένη διάκριση της GAC AION αντικατοπτρίζει τη στρατηγική προσήλωση της GAC στην ανάπτυξη οχημάτων που προσφέρουν διαχρονική αξία. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και μέσα από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, η εταιρεία ενισχύει σταθερά την ανταγωνιστικότητά της.

Η στρατηγική που ακολουθείται, «One GAC 2.0» αποτελεί βασικό άξονα της παγκόσμιας ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας και την ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.