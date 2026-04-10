Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα

Ευχάριστα τα νέα για τον νεαρό – Τι αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

  • Ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων, κερδίζοντας τη μάχη για τη ζωή του.
  • Διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και παρουσίασε συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό και αυχενική δυσκαμψία.
  • Η ιχνηλάτηση των στενών επαφών του έχει ξεκινήσει, με προφυλακτική αγωγή να χορηγείται για 10 ημέρες.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τόνισε την ανάγκη εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας, που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Το κόστος του εμβολίου είναι περίπου 300 ευρώ, καθιστώντας το απρόσιτο για πολλούς.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 19χρονο φοιτητή του ΑΠΘ, ο οποίος διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Τρικάλων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του και όλα δείχνουν ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 19χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και μέσα στις επόμενες ώρες θα εξεταστεί από νευρολόγο για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Ο φοιτητής έχει επικοινωνία, ήδη μίλησε με τους γιατρούς του και έχει ξεκινήσει και η ιχνηλάτηση των στενών επαφών του για να διαπιστωθεί να υπάρχουν άλλα κρούσματα μηνιγγίτιδας. 

«Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων. Ασφαλώς θα χρειαστεί και νευρολογική εκτίμηση αλλά φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή. Μπράβο στο προσωπικό του νοσοκομείου», είπε ο κ. Γιαννάκος.

Ο 19χρονος στις 4 Απριλίου ανέβασε υψηλό πυρετό και είχε έντονο πονοκέφαλο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα όταν ήδη η υγεία του είχε παρουσιάσει επιδείνωση.

Όταν οι γιατροί τον εξέτασαν είχε ήδη χάσει τη συνείδησή του, ενώ είχε παρουσιάσει και αυχενική δυσκαμψία, συμπτώματα που υποψίασαν άμεσα τους γιατρούς.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο ταυτοποιήθηκε μηνιγγιτιδόκοκκος, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης του ΕΟΔΥ.

Οι υγειονομικές αρχές και το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη προχωρήσει σε:

  • ιχνηλάτηση των στενών επαφών του φοιτητή
  • χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για 10 ημέρες
  • εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις.

Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε για μια ακόμα φορά την αναγκαιότητα εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας. 

«Το εμβόλιο παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κακώς, δεν το έχει εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα Δωρεάν Εμβολιασμών», είπε.

«Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς του, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι ανεμβολίαστος, ειδικά τα παιδιά και τα νέα στην ηλικία άτομα. Το εμβόλιο κοστίζει περίπου 100 ευρώ η δόση και απαιτούνται δύο με τρεις δόσεις ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή περί τα 300 ευρώ», πρόσθεσε.

