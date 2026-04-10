Συγκινεί ο Γιάννης Αεράκης: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Το μήνυμα του Youtuber που πάσχει από καρκίνο για το Πάσχα

10.04.26 , 12:11 Συγκινεί ο Γιάννης Αεράκης: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Αεράκης, YouTuber, διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάρτιο και ξεκινά χημειοθεραπεία.
  • Σε βίντεο στο TikTok, μοιράζεται τις σκέψεις του για την αξία της ζωής και των μικρών πραγμάτων.
  • Τονίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι πρέπει να εκτιμούμε όσα έχουμε.
  • Ελπίζει να συνεχίσει να είναι ενεργός στα social media παρά τις δυσκολίες της θεραπείας.
  • Δίνει θετικό μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους, ενθαρρύνοντάς τους να χαμογελούν καθημερινά.

Με ένα βαθιά προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα, ο YouTuber, Γιάννης Αεράκης θέλησε να δώσει τις ευχές του για το Πάσχα και να τονίσει την αξία της ζωής. 

Ο γνωστός YouTuber, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο περιέγραψε τη δοκιμασία που περνά από τον Μάρτιο. 

 

@giannis.aerakis

Σας δίνω ένα θετικό μνμ αλάνια μου δώσατε αρκετά εσείς

♬ πρωτότυπος ήχος - Aerakis.Mono.

 

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να υπενθυμίσει στους διαδικτυακούς του φίλους ότι μεγαλύτερη αξία στη ζωή έχουν τα μικρά πράγματα. Παραδέχθηκε μάλιστα πως η περιπέτεια της υγείας του, τον έκανε να δει διαφορετικά τη ζωή και να εκτιμήσει όσα μέχρι τώρα θεωρούσε δεδομένα. 

Γιάννης Αεράκης: Ο YouTuber ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο

«Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δεν δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο. Σας δίνω ένα θετικό μήνυμα αλάνια, μου δώσατε αρκετά εσείς», είπε. 

Ο Γιάννης Αεράκης διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο. Ο ίδιος ανακοίνωσε την περιπέτεια της υγείας του μέσα από ένα βίντεο στα social media, εξηγώντας ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως θεραπεία. 

Συγκινεί ο Γιάννης Αεράκης: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είπε στο βίντεο που ανάρτησε.

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία, σημειώνοντας: 

«Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε streamακια, μπορεί και να μην τα καταφέρουμε».

