Μεγάλη Παρασκευή: Μέχρι ποια ώρα θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς

Τα δρομολόγια το Μεγάλο Σάββατο

Μεγάλη Παρασκευή: Τι Ώρα Σταματούν Τα Δρομολόγια Του Μετρό
  • Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό αναχωρούν στις 00:20 από Σύνταγμα.
  • Το Μεγάλο Σάββατο, οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν στις 23:00.
  • Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ θα ακολουθήσουν έκτακτο πρόγραμμα σήμερα και θα αποσυρθούν νωρίτερα το Μεγάλο Σάββατο.
  • Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, θα ισχύει πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών» για όλα τα οχήματα.
  • Την Τρίτη του Πάσχα, θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.

Διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν στα δρομολόγια των λεωφορείων, του Μετρό και του Τραμ σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, αλλά και αύριο Μεγάλο Σάββατο

Συγκεκριμένα, σήμερα, οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20, ενώ το Μεγάλο Σάββατο στις 23:00. 

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μ. Σάββατο θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

  • από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
  • από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:

  • Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης
  • Μ. Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.

 

