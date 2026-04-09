Βαρύ πένθος για τον Γιώργο Χειμωνέτο– Τα λόγια που «ραγίζουν» καρδιές

Δύσκολες ώρες περνά ο Γιώργος Χειμωνέτος, όπως έγινε γνωστό μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση που έκανε στα social media.

Ο ίδιος αποχαιρέτησε ένα αγαπημένο του πρόσωπο, τον Σπύρο Αραβωσίτα γράφοντας λόγια που προκαλούν ρίγη συγκίνησης:

«Καλό ταξίδι αδελφέ μου Spyros Aravositas … όταν θα είσαι στο νοσοκομείο so cool όσο δεν πάει … γιατί είσαι σε ξέρω κατάλαβαν … είπες αν δεν βγάλουμε κεφάλι θα βγάλουμε φτερά … εσυ σε θυμαμαι για παντα φιλαράκι μου … R.I.P 🖤🙏»

Η ανάρτηση έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης, με δεκάδες φίλους και ακόλουθους να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης.

Ο Γιώργος Χειμωνέτος φαίνεται να βιώνει μια πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή, με τα λόγια του να αποτυπώνουν τον πόνο της απώλειας, αλλά και την αγάπη που τον συνέδεε με τον Σπύρο Αραβωσίτα.

Η είδηση έχει σκορπίσει θλίψη, με όσους τον γνωρίζουν να στέκονται στο πλευρό του αυτές τις ώρες.