BMW iX3: Και άλλα «παράσημα» για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Μια διεθνής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 98 δημοσιογράφους του χώρου του αυτοκινήτου, απένειμε στην BMW iX3 όχι έναν αλλά δύο τίτλους. Το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse ανακηρύχθηκε «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (World Car of the Year) για το 2026 ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές σε όλες τις κατηγορίες συστημάτων κίνησης.

Επιπλέον, η BMW iX3 απέσπασε τον τίτλο «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο» (World Electric Vehicle) για το 2026. Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων test drives, το μοντέλο εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με τις εξαιρετικές επιδόσεις και τη δυναμική οδήγησή του, καθώς και με τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Για το BMW Group, αυτό σηματοδοτεί τη δέκατη και ενδέκατη κατάκτηση τίτλου στον έγκριτο θεσμό World Car Awards. Νωρίτερα, στις 26 Φεβρουαρίου, ο Oliver Zipse, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, ανακηρύχθηκε «World Car Person of the Year» για το 2026