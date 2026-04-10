Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη

Τη Θεσσαλονίκη επέλεξε για να περάσει φέτος τις διακοπές του Πάσχα η Φαίη Σκορδά και θα έχει μαζί της και την καλύτερη παρέα. Ποια; Μα φυσικά τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο σχεδιάζουν σε λίγο καιρό και να ανέβουν τα σκαλιά του δημαρχείου.

Η παρουσιάστρια του Buongiorno έφτασε στην αγαπημένη της πόλη τη Μεγάλη Πέμπτη και μοιράστηκε στιγμές από την απόδρασή της με τους ακολούθους της στο Instagram.

Έτσι δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο απολάμβανε μια χαλαρή, βραδινή βόλτα με φόντο τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό, με τον αέρα να φυσά το πρόσωπό της.

Σε δεύτερο βίντεο δε, αποκάλυψε τα καλούδια με τα οποία την υποδέχθηκαν οι θείες της. Το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη γέμισε με πασχαλινά εδέσματα, παραδοσιακά κουλουράκια, αφράτα τσουρέκια και παραδοσιακές πίτες και «μύρισε» φυσικά Πάσχα.

Μάλιστα στο background του βίντεο ακούγεται η φωνή του συντρόφου της, να την πειράζει, με την ίδια να του λέει: «Δε με νοιάζει θα σε ανεβάσω γιατί είναι η 18η φορά που πάω να κάνω το story» κι εκείνον να της απαντά: «Μην ανεβάσεις τη φωνή μου».

Άλλωστε είναι γνωστό πως ο γνωστός αρχιτέκτονας, έχει επιλέξει όλον αυτόν τον καιρό της σχέσης του με τη Φαίη να κρατάει μια διακριτική στάση σε σχέση με τα φώτα της δημοσιότητας, μένοντας μακριά από τα media.

Οι δυο τους είναι μαζί από το 2021 και το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματίσει να κάνουν τον πολιτικό τους γάμο, σε πολύ στενό κύκλο.

Το καλοκαίρι, που το πρόγραμμα και των δύο θα είναι πιο χαλαρό, σχεδιάζουν να κάνουν ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο θα καλέσουν όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να γιορτάσουν τον γάμο τους.

Η ίδια η παρουσιάστρια, μετά από το όργιο φημών για τον επικείμενο γάμο της, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα με την εξής δήλωση:

«Εγώ δεν απασχολώ. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε κρύβω κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ευχαριστώ μόνο για τα καλά λόγια και τις ευχές».

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 από κοινούς γνωστούς. Αυτό που τους ένωσε ήταν η αγάπη τους για την Ιταλία, αφού τόσο η παρουσιάστρια, όσο και ο καλός της έχουν σπουδάσει στη γειτονική χώρα κι έχουν ζήσει εκεί για μεγάλο διάστημα.