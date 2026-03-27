Φαίη Σκορδά: Η φωτογραφία με τον σταυρό του πατέρα της

Η παρουσιάστρια ανέβασε τη φωτογραφία μετά τον τραυματισμό του γιου της

Φαίη Σκορδά: Όσα είπε για την ξαφνική της αποχώρηση από την εκπομπή χθες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολη ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Φαίη Σκορδά, η οποία κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το σχολείο του γιου της, Γιάννη μετά από τραυματισμό που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. 

Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»

Η παρουσιάστρια αργά το απόγευμα της Πέμπτης ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στην οποία φαίνεται να κρατάει τον σταυρό του πατέρα της, Δημήτρη που φορά συνέχεια μετά τον θάνατό του.

Φαίη Σκορδά: Η φωτογραφία με τον σταυρό του πατέρα της

Η φωτογραφία που ανέβασε η Φαίη Σκορδά με τον σταυρό του πατέρα της, Δημήτρη / Φωτογραφία: Instagram

Η Φαίη Σκορδά, το πρωί της Παρασκευής, επέστρεψε στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στη χθεσινή ξαφνική της αποχώρησή. 

«Όλα καλά. Συγγνώμη που έφυγα τόσο ξαφνικά. Μίλησα με το κοντρόλ αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι. Όλα καλά. Θέλω να σας πω πώς όλα αυτά τα χρόνια έχει τύχει να χτυπάει το τηλέφωνο να είναι από το σχολείο. Κάπως το οργανώνεις και συνεχίζεις. Χθες κατάλαβα ότι είναι πιο ιδιαίτερη περίπτωση και είδα μαύρο. Έφυγα από πίσω. Κάλεσα ταξί και έφυγα αμέσως. Όλα καλά. Κάναμε ραμματάκια. Πώς καταλαβαίνεις (ότι κάτι συμβαίνει)... Άκουσα τη φωνή του και είπα ότι αυτό δεν είναι καλό", είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής της η παρουσιάστρια.

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
