Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»

Φαίη Σκορδά: Όσα είπε για την ξαφνική της αποχώρηση από την εκπομπή χθες
Ντυμένη στα κόκκινα επέστρεψε σήμερα στο πλατό η Φαίη Σκορδά, μετά την ξαφνική αποχώρησή της από την εκπομπή, χθες, καθώς ενημερώθηκε από το σχολείο ότι ο 15χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας, είχε τραυματιστεί στο πόδι. 

«Όλα καλά, θέλω να σας πω συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Γιατί μίλησα με τον Κρίτωνα, μίλησα με το κοντρόλ, με τον Κωνσταντίνο πάνω, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι», είπε αρχικά στους συνεργάτες της.

«Όλα καλά, είδαμε να τρέχεις προς τα έξω… είπαμε “κάτι είπαμε”», της απάντησε χιουμοριστικά η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Πάρα πολλές φορές όλα τα χρόνια έχει τύχει να χτυπάει το τηλέφωνο παράλληλα, να είναι από το σχολείο και συνεχίζεις κανονικά, κάπως το οργανώνεις, έχει συμβεί σε όλους.  Χθες, λοιπόν, κατάλαβα ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση και δε σκέφτηκα… είδα “μαύρο”. Έφυγα από πίσω, λέω αλλάζω, παρήγγειλα ταξί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και έφυγα», περιέγραψε η παρουσιάστρια του Buongiorno.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον λόγο της ξαφνικής αποχώρησης της και το μικρό ατύχημα του γιου της, Γιάννη. «Όλα καλά, κάναμε ραμματάκια, δεν είναι κάτι. Απλά, πώς καταλαβαίνεις δηλαδή άκουσα από μακριά τη φωνή του και λέω αυτό δεν είναι απλό, πρέπει να πάω. Όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ! Ζητώ συγγνώμη που έφυγα έτσι ξαφνικά», επισήμανε.

Η Φαίη Σκορδά με τον γιο της, Γιάννη, το 2023/ NDP

Η αποκάλυψη του Ουγγαρέζου για το τροχαίο που είχε και τη διαίσθηση της μητέρας του

Με αφορμή τη συζήτηση για το μητρικό ένστικτο όταν δεν πάει κάτι καλά με τα παιδιά τους, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε πως σε ένα σοβαρό τροχαίο που είχε κι ενώ βρισκόταν στο ασθενοφόρο, η μητέρα του τον καλούσε επίμονα στο τηλέφωνο.

«Τέλος καλό, αλλά το μεταφυσικό της μάνας, ρε παιδί μου… και εμένα όταν πραγματικά ήταν πρόβλημα, επέμενε να χτυπάει το τηλέφωνο, ενώ άλλες φορές το άφηνε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά για να μην τα συγκρίνω τώρα, στιγμή που πραγματικά την είχα ανάγκη και επέμενε να μου χτυπάει το τηλέφωνο, μέχρι να το σηκώσω.

Ήμουν στο ασθενοφόρο, είχα τρακάρει. Ήταν ξημερώματα και έπαιρνε επίμονα. Ένιωθα, δεμένος στο κρεβάτι, το κινητό μου στην τσέπη να δονείται. Δεν μπορούσα φυσικά να το σηκώσω και το σήκωσε ο τραυματιοφορέας.

Δόξα τω Θεώ που δε σκοτώθηκα και που δε σκότωσα κανέναν άνθρωπο, γιατί είχα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο και πήγαινε ακυβέρνητο για πολύ. Χτύπησα σε μια κολόνα της ΔΕΗ και την έριξα όλη», αποκάλυψε.

