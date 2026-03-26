Η Σκορδά αποχώρησε από την εκπομπή - «Έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας»

Τα λόγια του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την έκτακτη αποχώρηση της Φαίης Σκορδά

Εκτάκτως αποχώρησε από την εκπομπή Buongiorno η Φαίη Σκορδά. Στην έναρξη εμφανίστηκε κανονικά και με χαρούμενη διάθεση ευχήθηκε στην Κατερίνα Ζαρίφη που σήμερα έχει τα γενέθλιά της.

Η εκπομπή κυλούσε ομαλά, όμως μετά από ένα break, οι τηλεθεατές είδαν στη θέση της στο τραπέζι τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο συνεργάτης υποδέχτηκε τον καλεσμένο της εκπομπής, Μάκη Δελαπόρτα, στο τραπέζι.

«Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω ότι έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας. Όλα καλά. Συνεχίζουμε εμείς με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς», είπε χαρακτηριστικά και η ομάδα συνέχισε με τα θέματα της εκπομπής.