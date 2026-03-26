Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας

Μπορεί η μέρα της Φαίης Σκορδά στο Buongiorno να ξεκίνησε με γέλια κι ευχές για τα γενέθλια της συνεργάτιδάς της Κατερίνας Ζαρίφη, αλλά λόγω ενός απροόπτου αποχώρησε από την εκπομπή μία ώρα πριν από το φινάλε της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να βγαίνει μπροστά. «Έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας, όλα καλά, συνεχίζουμε», περιορίστηκε να αναφέρει ο συνεργάτης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Τζώρτζιας Συρίχα κι όσα έγραψε στο YouWeekly, η Φαίη ειδοποιήθηκε ότι ο μεγάλος της, γιος, ο Γιάννης είχε ένα ατύχημα στο σχολείο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αμέσως ενημερώθηκε κι ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας, που περίμενε όμως να τελειώσει πρώτα την εκπομπή του στον ΑΝΤ1 και να τρέξει κι αυτός στο παιδί τους.

Παλιότερη φωτογραφία της Φαίης Σκορδά με τον Γιάννη στο αεροδρόμιο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αμέσως εκείνη ενημέρωσε ανθρώπους δικούς της σε κλινική στα βόρεια προάστια όπου θα μεταφερόταν ο γιος της και εκείνη έφυγε εσπευσμένα να πάει να τον συναντήσει. Μέχρι να φτάσει και να βεβαιωθεί ότι ο άτακτος Γιάννης κι ότι τη γλίτωσε με λίγα ράμματα, κόντεψε να πεθάνει από την αγωνία της.

Η παρουσιάστρια του Mega είχε προγραμματισμένη πτήση για το μεσημέρι της Πέμπτης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους και θα επέστρεφε το ίδιο βράδυ.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά ο γιος της είναι καλά κι έτσι η παρουσιάστρια δε χρειάστηκε να ακυρώσει το ταξίδι της.