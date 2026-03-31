Η Φαίη Σκορδά με εντυπωσιακό νυφικό!

Η Φαίη Σκορδά φαίνεται να διανύει μια από τις πιο κομψές και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής της, με τις δημόσιες εμφανίσεις της να τραβούν ολοένα και περισσότερο την προσοχή.

Το τελευταίο διάστημα, η γνωστή παρουσιάστρια επιλέγει συχνά νυφικές δημιουργίες για φωτογραφίσεις και projects, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα που δεν περνά απαρατήρητο.

Αν και πρόκειται για επαγγελματικές συνεργασίες, οι φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή έχουν φουντώσει. Πολλοί υποστηρίζουν πως οι συνεχείς εμφανίσεις της με λευκά φορέματα δεν είναι καθόλου τυχαίες, αλλά ίσως συνδέονται με μια πολύ σημαντική αλλαγή που ετοιμάζεται να κάνει.

Η παρουσιάστρια έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει τη δημοσιότητα.



Παρά τη διακριτικότητα που επιλέγουν, το θέμα έχει αρχίσει να απασχολεί έντονα τα μέσα, ενώ δεν λείπουν και τα πειράγματα από συνεργάτες της στην εκπομπή Buongiorno, που συχνά αφήνουν υπονοούμενα στον «αέρα». Το ενδιαφέρον του κοινού μεγαλώνει, με πολλούς να αναρωτιούνται αν πράγματι πλησιάζει η μεγάλη στιγμή.

Οι εμφανίσεις της με νυφικά φαίνεται πως λειτουργούν και ως ένα είδος «δοκιμών», καθώς η ίδια πειραματίζεται με διαφορετικά σχέδια και γραμμές, αναζητώντας το ιδανικό φόρεμα που θα αναδείξει την προσωπικότητά της.

Παράλληλα, ένα νέο βίντεο της στο TikTok έχει ήδη γίνει viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν όχι μόνο την εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και τη λάμψη που εκπέμπει σε αυτή τη φάση της ζωής της.



Η Φαίη Σκορδά ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό με στράπλες μπούστο που αναδεικνύει τη σιλουέτα της, ενώ η φούστα πέφτει ανάλαφρα δημιουργώντας μια αίσθηση κομψότητας και ρομαντισμού.

Το look της ολοκληρώνεται με χαλαρά, κυματιστά μαλλιά και διακριτικό μακιγιάζ, σε έναν μοντέρνο, φωτεινό χώρο που θυμίζει παραμυθένια bridal φωτογράφιση.

To νυφικό που φόρεσε στον γάμο της με τον Γιώργο Λιάγκα

Τον Ιούνιο του 2010 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Γιώργο Λιάγκα με τον οποίο απέκτησαν δύο γιους, τον Γιάννη και τον Δημήτρη.

Για εκείνη την ξεχωριστή ημέρα είχε επιλέξει ένα λευκό νυφικό με στράπλες μπούστο που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ η φούστα της άνοιγε απαλά προς τα κάτω, δημιουργώντας μια αέρινη και ρομαντική κίνηση αναδεικνύοντας τα καλλίγραμμα πόδια της.

Τα μαλλιά της ήταν σε χαλαρούς κυματισμούς, πλαισιώνοντας το πρόσωπό της, ενώ το διακριτικό μακιγιάζ αναδείκνυε τη φυσική της ομορφιά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν δούμε ξανά τη Φαίη νύφη, ο γάμος της θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα.