Η Φαίη Σκορδά με εντυπωσιακό νυφικό!

Λίγο πριν τον δικό της γάμο με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη

31.03.26 , 10:56 Φούσκωμα στην κοιλιά: Τι σημαίνει; Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε
31.03.26 , 10:48 Τσάφου: «Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία όταν χώρισα και για να στηρίξω το παιδί μου»
31.03.26 , 10:46 «Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
31.03.26 , 10:04 Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
31.03.26 , 09:59 Η Φαίη Σκορδά με εντυπωσιακό νυφικό!
31.03.26 , 09:55 Κηδεία Μαρινέλλας: Ουρές έξω από τη Μητρόπολη - Συντετριμμένος ο Ζαχαράτος
31.03.26 , 09:42 Ζωή Κρονάκη: Η γνωριμία με τον σύζυγό της - «Ήταν προξενιό για άλλη»
31.03.26 , 09:36 Ζωγράφου: «Ήμουν σίγουρος 100% ότι τις είχε σκοτώσει»
31.03.26 , 09:03 Βλάσης Μάρας: Τα μετάλλια, το Instagram, ο γάμος και η κόρη του
31.03.26 , 08:34 WSJ:Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο & με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
31.03.26 , 08:09 Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
31.03.26 , 08:03 Κακοκαιρία ERMINIO: Κίνδυνος για πλημμύρες – Και η Αττική στο «κόκκινο»
31.03.26 , 07:45 Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
31.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Μαρτίου
31.03.26 , 00:15 MasterChef: Οι μπλε χτυπάνε... κάτω από τη μέση! - «Δεν είναι τίμιο αυτό!»
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Eσείς αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας;
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Κηδεία Μαρινέλλας: Ουρές έξω από τη Μητρόπολη - Συντετριμμένος ο Ζαχαράτος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Η Φαίη Σκορδά φαίνεται να διανύει μια από τις πιο κομψές και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής της, με τις δημόσιες εμφανίσεις της να τραβούν ολοένα και περισσότερο την προσοχή.

Το τελευταίο διάστημα, η γνωστή παρουσιάστρια επιλέγει συχνά νυφικές δημιουργίες για φωτογραφίσεις και projects, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα που δεν περνά απαρατήρητο.

Φαίη Σκορδά: Η φωτογραφία με τον σταυρό του πατέρα της

Αν και πρόκειται για επαγγελματικές συνεργασίες, οι φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή έχουν φουντώσει. Πολλοί υποστηρίζουν πως οι συνεχείς εμφανίσεις της με λευκά φορέματα δεν είναι καθόλου τυχαίες, αλλά ίσως συνδέονται με μια πολύ σημαντική αλλαγή που ετοιμάζεται να κάνει. 

Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: «Δεν έχω να κρύψω κάτι»

Η παρουσιάστρια έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει τη δημοσιότητα.

 


Παρά τη διακριτικότητα που επιλέγουν, το θέμα έχει αρχίσει να απασχολεί έντονα τα μέσα, ενώ δεν λείπουν και τα πειράγματα από συνεργάτες της στην εκπομπή Buongiorno, που συχνά αφήνουν υπονοούμενα στον «αέρα». Το ενδιαφέρον του κοινού μεγαλώνει, με πολλούς να αναρωτιούνται αν πράγματι πλησιάζει η μεγάλη στιγμή.

Οι εμφανίσεις της με νυφικά φαίνεται πως λειτουργούν και ως ένα είδος «δοκιμών», καθώς η ίδια πειραματίζεται με διαφορετικά σχέδια και γραμμές, αναζητώντας το ιδανικό φόρεμα που θα αναδείξει την προσωπικότητά της.

Παράλληλα, ένα νέο βίντεο της στο TikTok έχει ήδη γίνει viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν όχι μόνο την εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και τη λάμψη που εκπέμπει σε αυτή τη φάση της ζωής της.

 

@brides_by_ptc Love this wedding dress! #bridesbyptc #weddingdress #bridal #bridetobe #minimalstyle ♬ Iris - Goo Goo Dolls


Η Φαίη Σκορδά ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό με στράπλες μπούστο που αναδεικνύει τη σιλουέτα της, ενώ η φούστα πέφτει ανάλαφρα δημιουργώντας μια αίσθηση κομψότητας και ρομαντισμού.

Με εντυπωσιακό νυφικό η Φαίη Σκορδά

 Το look της ολοκληρώνεται με χαλαρά, κυματιστά μαλλιά και διακριτικό μακιγιάζ, σε έναν μοντέρνο, φωτεινό χώρο που θυμίζει παραμυθένια bridal φωτογράφιση.

To νυφικό που φόρεσε στον γάμο της με τον Γιώργο Λιάγκα

Τον Ιούνιο του 2010 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Γιώργο Λιάγκα  με τον οποίο απέκτησαν δύο γιους, τον Γιάννη και τον Δημήτρη.

Για εκείνη την ξεχωριστή ημέρα είχε επιλέξει ένα λευκό νυφικό με στράπλες μπούστο που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ η φούστα της άνοιγε απαλά προς τα κάτω, δημιουργώντας μια αέρινη και ρομαντική κίνηση αναδεικνύοντας τα καλλίγραμμα πόδια της.

Τα μαλλιά της ήταν σε χαλαρούς κυματισμούς, πλαισιώνοντας το πρόσωπό της, ενώ το διακριτικό μακιγιάζ αναδείκνυε τη φυσική της ομορφιά.
Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν δούμε ξανά τη Φαίη νύφη, ο γάμος της θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα.

