Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»

«25 χρόνια μετά, το ίδιο βαρύς ο τύπος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Αλέξης Γεωργούλης, πρωταγωνιστές της σειράς «Είσαι το Ταίρι μου», διατηρούν στενή φιλία.
  • Η Δανάη δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, χορεύοντας με τον Γεωργούλη, επιλέγοντας μουσική από τη σειρά.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από χιουμοριστικά σχόλια για τον Γεωργούλη.
  • Η σειρά «Είσαι το Ταίρι μου» παραμένει δημοφιλής και 25 χρόνια μετά την προβολή της.
  • Η Δανάη είναι κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου, που επίσης συμμετείχε στη σειρά.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά ζευγάρια που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική τηλεόραση είναι αναμφίβολα η «Στέλλα» και ο «Σωτήρης» από τη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου», που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Η επιτυχία της σειράς παραμένει διαχρονική, όπως και η σχέση των πρωταγωνιστών της, αφού η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης εξακολουθούν να διατηρούν μέχρι σήμερα μια δυνατή φιλία.

Την ίδια οικειότητα φαίνεται πως μοιράζεται με τον ηθοποιό και η Δανάη Μπάρκα. Η παρουσιάστρια και κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου συχνά δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media, αποδεικνύοντας το καλό κλίμα και τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει.

Αυτή τη φορά, η Δανάη Μπάρκα ανάρτησε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok, στο οποίο τη βλέπουμε να χορεύει με ανεβασμένη διάθεση στο πλευρό του Αλέξη Γεωργούλη, επιλέγοντας ένα τραγούδι που είχε συνδεθεί με τη μητέρα της μέσα από τη γνωστή σειρά.

Με χιουμοριστική διάθεση έγραψε πάνω στο βίντεο: «25 χρόνια μετά, το ίδιο βαρύς ο τύπος», ενώ στη λεζάντα συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ, περνιέται για πολύ ωραίος».

@danaibarka__ Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ,περνιέται για πολύ ωραίος 😘 ——- @Alexis Georgoulis #eisaiToTairiMou #f #nightout #fpy #fpyシ ♬ πρωτότυπος ήχος - Danai Barka 🌻
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top