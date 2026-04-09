Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά ζευγάρια που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική τηλεόραση είναι αναμφίβολα η «Στέλλα» και ο «Σωτήρης» από τη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου», που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Η επιτυχία της σειράς παραμένει διαχρονική, όπως και η σχέση των πρωταγωνιστών της, αφού η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης εξακολουθούν να διατηρούν μέχρι σήμερα μια δυνατή φιλία.

Την ίδια οικειότητα φαίνεται πως μοιράζεται με τον ηθοποιό και η Δανάη Μπάρκα. Η παρουσιάστρια και κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου συχνά δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media, αποδεικνύοντας το καλό κλίμα και τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει.

Αυτή τη φορά, η Δανάη Μπάρκα ανάρτησε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok, στο οποίο τη βλέπουμε να χορεύει με ανεβασμένη διάθεση στο πλευρό του Αλέξη Γεωργούλη, επιλέγοντας ένα τραγούδι που είχε συνδεθεί με τη μητέρα της μέσα από τη γνωστή σειρά.

Με χιουμοριστική διάθεση έγραψε πάνω στο βίντεο: «25 χρόνια μετά, το ίδιο βαρύς ο τύπος», ενώ στη λεζάντα συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ, περνιέται για πολύ ωραίος».