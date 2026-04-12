Μενίδι: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα ανήμερα του Πάσχα

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

12.04.26 , 23:46 Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος να σε φάει, δε θα χορτάσει»
12.04.26 , 23:36 Μενίδι: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα ανήμερα του Πάσχα
12.04.26 , 23:16 Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
12.04.26 , 22:02 Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές μετά από 16 έτη
12.04.26 , 21:16 229 supercars στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ!
12.04.26 , 20:32 Ford Puma: Σε ποια σημεία ξεχωρίζει
12.04.26 , 20:15 Ναυτικό αποκλεισμό σχεδιάζουν οι ΗΠΑ
12.04.26 , 18:45 Ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Μπορώ να καταστρέψω σε μία μέρα το Ιράν
12.04.26 , 18:13 Πώς επηρεάζει η πίστη την ψυχική μας υγεία και ευημερία
12.04.26 , 17:52 Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
12.04.26 , 17:35 Σούπερ επίδομα 1.118 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
12.04.26 , 17:35 Γιώργος Πρίντεζης: Η ηλικία, το ύψος, το μπάσκετ, ο γάμος & οι κόρες του
12.04.26 , 17:24 Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
12.04.26 , 17:09 Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της
12.04.26 , 16:43 Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της
Σίσσυ Χρηστίδου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τη βαφτιστήρα της, Έιντα
Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
Αναστασία Παντούση: Οι ευχές του Ιωάννη Παπαζήση για τα γενέθλιά της
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα στο Μενίδι ανήμερα του Πάσχα.
  • Το περιστατικό συνέβη έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου το απόγευμα της Κυριακής 12/4.
  • Ο ανήλικος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα του χεριού του, με μερική αποκόλληση.
  • Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για χειρουργική επέμβαση.
  • Ξεκίνησε έρευνα από την Αστυνομία για τις συνθήκες του ατυχήματος και την προέλευση της κροτίδας.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 12χρονο αγόρι το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 12/4, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, στο Μενίδι, όταν εξερράγη κροτίδα που φέρεται να άναψε το ίδιο το παιδί.

Το περιστατικό με την κροτίδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, με αποτέλεσμα το μόλις 12 ετών παιδί να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα του χεριού του, με μερική αποκόλληση στο ένα από αυτά.

Κόρινθος: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από σαΐτα

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Για το ατύχημα έχει ξεκινήσει έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, αλλά και το πώς η κροτίδα βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου.

 

