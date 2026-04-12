Μενίδι: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα ανήμερα του Πάσχα

Βίντεο για τα ατυχήματα του Πάσχα από το δελτίο του Star 12/4

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 12χρονο αγόρι το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 12/4, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, στο Μενίδι, όταν εξερράγη κροτίδα που φέρεται να άναψε το ίδιο το παιδί.

Το περιστατικό με την κροτίδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, με αποτέλεσμα το μόλις 12 ετών παιδί να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα του χεριού του, με μερική αποκόλληση στο ένα από αυτά.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Για το ατύχημα έχει ξεκινήσει έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, αλλά και το πώς η κροτίδα βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου.