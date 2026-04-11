Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή του Πάσχα από την ΕΜΥ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η πρόβλεψη του καιρού για την Κυριακή του Πάσχα (12/4)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γενικά αίθριος καιρός την Κυριακή του Πάσχα (12/4) με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια.
  • Ορατότητα περιορισμένη το πρωί στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, άνεμοι 3-6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: 15-17°C στα βορειοανατολικά, 18-21°C στα υπόλοιπα, με μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια.
  • Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές, θερμοκρασία 11-19°C και 10-18°C αντίστοιχα.
  • Στα νησιά Ιονίου και Κρήτης, γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασίες 12-21°C.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα (12/4) σύμφωνα με την ΕΜΥ. Θα υπάρξουν παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τους ανέμους να πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 18 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΕΜΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top