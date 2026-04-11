Με κάθε επισημότητα και μέσα σε κλίμα συγκίνησης έφτασε το Άγιο Φως στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα, βάζοντας τέλος στην αγωνία των τελευταίων ημερών.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε το Αναστάσιμο Φως προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:26, όπου το υποδέχτηκαν με τιμές αρχηγού κράτους. Στην τελετή συμμετείχε στρατιωτικό άγημα, ενώ ακούστηκε και ο Εθνικός Ύμνος, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Δες το δελτίο του Star

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ενώ παρόντες ήταν ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, καθώς και εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου.

Αμέσως μετά την επίσημη υποδοχή, ξεκίνησε η διανομή του Αγίου Φωτός σε όλη τη χώρα. Μέσω ειδικών πτήσεων, συνολικά έντεκα στον αριθμό, το Άγιο Φως μεταφέρεται σε μεγάλες πόλεις και νησιά, όπως η Ζάκυνθος, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Μύκονος, η Λήμνος, η Σάμος, η Χίος, η Κως, η Καβάλα, ο Βόλος και η Κεφαλονιά. Η πρώτη πτήση αναχώρησε ήδη στις 19:30, με στόχο το Άγιο Φως να έχει φτάσει στους προορισμούς έως τις 22:00.

Έφτασε το Άγιο Φως στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, με πλήθος πιστών να έχει συγκεντρωθεί για την υποδοχή του.

Με το άκουσμα των καμπανών, οι πιστοί παρέμειναν στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, όπου όλα τα καντήλια και τα κεριά είχαν σβήσει, προκειμένου να ανάψουν εκ νέου από το Άγιο Φως, όπως επιβάλλει το τελετουργικό.

Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ/ Eurokinissi

Στο σημείο αναμένεται ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου, ο οποίος θα μεταφέρει το Φως και θα ξεκινήσει η ιερή διαδικασία. Θα πραγματοποιηθεί περιφορά της κανδήλας γύρω από τον ναό, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί δέηση στο εσωτερικό.

Κατά την κορύφωση της τελετής, ο Έξαρχος θα απευθύνει το «Δεύτε λάβετε φως» και οι πιστοί θα λάβουν το Άγιο Φως, το οποίο συμβολίζει τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

