Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ

Πλήθος πιστών έχει συγκεντρωθεί στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.04.26 , 20:52 Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Αναζητείται ένοικος
11.04.26 , 20:47 Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα
11.04.26 , 20:25 Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε
11.04.26 , 20:11 Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ
11.04.26 , 18:49 Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές
11.04.26 , 18:39 Τραγωδία στην Κύπρο: Και δεύτερος νεκρός από την κατάρρευση του κτιρίου
11.04.26 , 18:37 LEGO F1 Mercedes-AMG Petronas: Και όμως λειτουργεί
11.04.26 , 17:27 Ιωάννα Μαλέσκου: Πάσχα στην Πρέβεζα μαζί με την κορούλα της, Μαρίλια
11.04.26 , 16:53 Ηθοποιός από τη Μουρμούρα: «Μου βγήκαν κάποια θέματα με την υγεία μου»
11.04.26 , 16:48 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (11/4): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
11.04.26 , 16:15 Αγανάκτησε η σύζυγος Σλούκα με τις… τρελές του Χουάντσο
11.04.26 , 16:00 Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της
11.04.26 , 15:56 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
11.04.26 , 15:47 Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο
11.04.26 , 15:34 Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 11/4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα με κυβερνητικό αεροσκάφος, προσγειώνοντας στις 19:26.
  • Η υποδοχή έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, παρουσία στρατιωτικού αγήματος και εκπροσώπων της Εκκλησίας.
  • Η διανομή του Αγίου Φωτός ξεκίνησε άμεσα με ειδικές πτήσεις σε μεγάλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας.
  • Στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, οι πιστοί περίμεναν για την τελετή και την ανάφλεξη των καντηλιών από το Άγιο Φως.
  • Η τελετή περιλαμβάνει δέηση και την φράση 'Δεύτε λάβετε φως' από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου.

Με κάθε επισημότητα και μέσα σε κλίμα συγκίνησης έφτασε το Άγιο Φως στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα, βάζοντας τέλος στην αγωνία των τελευταίων ημερών.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε το Αναστάσιμο Φως προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:26, όπου το υποδέχτηκαν με τιμές αρχηγού κράτους. Στην τελετή συμμετείχε στρατιωτικό άγημα, ενώ ακούστηκε και ο Εθνικός Ύμνος, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Δες το δελτίο του Star

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ενώ παρόντες ήταν ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, καθώς και εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου.

Αμέσως μετά την επίσημη υποδοχή, ξεκίνησε η διανομή του Αγίου Φωτός σε όλη τη χώρα. Μέσω ειδικών πτήσεων, συνολικά έντεκα στον αριθμό, το Άγιο Φως μεταφέρεται σε μεγάλες πόλεις και νησιά, όπως η Ζάκυνθος, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Μύκονος, η Λήμνος, η Σάμος, η Χίος, η Κως, η Καβάλα, ο Βόλος και η Κεφαλονιά. Η πρώτη πτήση αναχώρησε ήδη στις 19:30, με στόχο το Άγιο Φως να έχει φτάσει στους προορισμούς έως τις 22:00.

Έφτασε το Άγιο Φως στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα

Έφτασε το Άγιο Φως στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, με πλήθος πιστών να έχει συγκεντρωθεί για την υποδοχή του.

Με το άκουσμα των καμπανών, οι πιστοί παρέμειναν στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, όπου όλα τα καντήλια και τα κεριά είχαν σβήσει, προκειμένου να ανάψουν εκ νέου από το Άγιο Φως, όπως επιβάλλει το τελετουργικό.

Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ/ Eurokinissi

Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ/ Eurokinissi

Στο σημείο αναμένεται ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου, ο οποίος θα μεταφέρει το Φως και θα ξεκινήσει η ιερή διαδικασία. Θα πραγματοποιηθεί περιφορά της κανδήλας γύρω από τον ναό, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί δέηση στο εσωτερικό.

Κατά την κορύφωση της τελετής, ο Έξαρχος θα απευθύνει το «Δεύτε λάβετε φως» και οι πιστοί θα λάβουν το Άγιο Φως, το οποίο συμβολίζει τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟ ΦΩΣ
 |
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top